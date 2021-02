Erstes Bundesland führt Maskenpflicht im Auto ein – ADAC erklärt die Regeln

Während die Lage beim Shoppen und im öffentlichen Nahverkehr eindeutig ist, fragen sich Autofahrer: Gilt die Maskenpflicht auch im Auto? In einem Bundesland gibt es eine Neuerung.

Update vom 3. Februar 2021: Als erstes Bundesland schreibt Berlin eine Maskenpflicht im Auto vor. Das berichtete der ADAC (Stand: 2. Februar). Ausgenommen seien der Fahrer und bei Fahrten im privaten Pkw die Mitglieder des eigenen Haushalts. Vorgeschrieben sei eine medizinische Maske. „Autofahrer müssen jedoch darauf achten, dass das Gesicht erkennbar bleibt. Ansonsten droht unter Umständen ein Bußgeld“, heißt es auf ADAC.de zudem. Die neuen Regeln betreffen auch Versammlungen in Form eines Autokorsos und sollen in den kommenden Tagen in Kraft treten, berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend. Die aktuelle Infektionsschutzverordnung werde entsprechend angepasst. Welche Regeln im Auto in den anderen Bundesländern gelten, erfahren Sie in diesem Artikel:

Mundschutz im Auto tragen? Der ADAC informiert

Artikel vom 19. Januar 2021: Beim Einkaufen und im Öffentlichen Nahverkehr gibt es strenge Regeln: Ohne Mund-Nasen-Schutz geht in der Coronapandemie aktuell nichts. In Bayern gilt seit dem 18. Januar zudem beim Shoppen und zum Beispiel in der U- oder S-Bahn eine FFP2-Maskenpflicht*.

Ist es erlaubt, wegen Covid-19 im Auto Mundschutz zu tragen?

Was gilt beim Autofahren für Mund-Nasen-Masken? „Diese Masken darf man grundsätzlich auch im Auto tragen, muss jedoch darauf achten, dass das Gesicht erkennbar bleibt. Ansonsten droht unter Umständen ein Bußgeld“, berichtet der ADAC. Die Juristen weisen darauf hin: Wer sich mit einem Mundschutz hinter das Lenkrad eines Kraftfahrzeugs begebe, müsse darauf achten, „dass die ausschlaggebenden Gesichtszüge im Wesentlichen weiterhin auszumachen“ sind. „Bei den handelsüblichen Masken sollte das eigentlich kein Problem sein, da das Gesicht damit im Normalfall noch zu erkennen ist.“

Die ADAC-Juristen betonen, dass Kontaktbeschränkungen auch im Auto beachtet werden müssen. „In der Öffentlichkeit und im privaten Umfeld ist der Aufenthalt nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet“, heißt es in der ADAC-Mitteilung vom 11. Januar. Es gebe je nach Bundesland kleine Unterschiede – beispielsweise, ab welchem Alter Kinder als Personen gelten, so die Experten, „es muss daher die konkrete Regelung im Bundesland beachtet werden“.

Tragen von Mundschutz bei Fahrten mit haushaltsfremder Person ratsam

Mit dem erlaubten Personenkreis dürfe gemeinsam im Auto gefahren werden, „auch dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann“. Trotzdem: „Der Mindestabstand sollte dennoch wo immer möglich eingehalten werden.“ Es werde empfohlen, „gemeinsame Autofahrten mit Personen außerhalb der Familie und Angehörigen des eigenen Hausstands auf das Nötigste zu beschränken“, so die Experten.

Das Tragen eines Mundschutzes sei bei Fahrten mit einer haushaltsfremden Person „ratsam, aber nicht vorgeschrieben“, heißt es zudem in der Mitteilung des ADAC vom 11. Januar. Und: Im praktischen Fahrschulunterricht und bei praktischen Fahrprüfungen sei ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. (ahu) *hna.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Quelle: ADAC

