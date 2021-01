Corona-Pandemie: So schützen Sie sich im öffentlichen Nahverkehr

Corona hat Deutschland weiter fest im Griff. Auch im öffentlichen Nahverkehr kann man sich anstecken. Folgen für den ÖPNV weitere Maßnahmen?

Update vom 15. Januar 2021: Ab Montag (18. Januar) gilt in Bayern die FFP2-Maskenpflicht* im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. In anderen Bundesländern ist eine solche Maßnahme bisher nicht vorgesehen. Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen und großer Sorge um die aufgetauchten Coronavirus-Mutationen hat die Diskussion über zeitnahe Verschärfungen des Lockdowns unterdessen gewaltig an Fahrt aufgenommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will schon kommende Woche und nicht erst wie geplant am 25. Januar mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Merkel machte den Beratungsbedarf am Donnerstagabend in Sitzungen zur Vorbereitung des Wahlparteitags der CDU am Freitag und Samstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor mehreren Teilnehmern deutlich. Es gebe derzeit keinen Spielraum für Öffnungen.

Corona: Debatte über Maßnahmen beim ÖPNV – Kanzlerin wies Bericht zurück

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer rechnet mit Beratungen in der kommenden Woche. Die Infektionszahlen seien durch den derzeitigen Lockdown nicht so zurückgegangen, „wie wir es gewollt haben und wie wir es brauchen“, sagte der CDU-Politiker dpa zufolge am Donnerstagabend im ZDF. Kretschmer verwies an dieser Stelle auch auf die womöglich ansteckenderen Virus-Mutationen, die die Infektionszahlen weiter in die Höhe treiben könnten.

Seiner Ansicht nach sei auch ein Blick auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wichtig. „Der ÖPNV, da dürfen nicht so viele Leute mitfahren. Das ist aus meiner Sicht jetzt auch Gebot der Stunde.“ Einen Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach im Kanzleramt über die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nachgedacht werde, wies Merkel nach Angaben mehrerer Teilnehmer aber am Donnerstagabend bei den CDU-Beratungen zurück, wie dpa weiter berichtete.

Artikel vom 26. November 2020: Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir einige unserer Alltagsgewohnheiten stark verändert haben, unter anderem, wie wir uns fortbewegen. Aufgrund von Homeoffice fahren zum Einen generell weniger Autos, was auch zu weniger Unfällen führt*. Andererseits sind wiederum viele Pendler vom öffentlichen Nahverkehr aufs Auto, wo übrigens auch spezielle Corona-Maßnahmen gelten, umgestiegen. Dennoch sind auch in diesen Pandemiezeiten viele Menschen auf Bus, U-Bahn und Zug angewiesen. Ist die Ansteckungsgefahr dort höher?

Corona-Hotspots im ÖPNV? Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr?

Wie bei Corona und Ansteckungen mit dem Virus üblich, ist auch im Fall des öffentlichen Nahverkehrs die Rede von den sogenannten Aerosolen. Diese winzigen Tröpfchen können, abhängig von ihrer Größe, in Innenräumen länger in der Luft zirkulieren und für Ansteckungen sorgen. Das gilt für alle Innenräume – also auch für Waggons von U-Bahn, S-Bahn und Zug sowie in Bus und Trambahn. Ob das Risiko tatsächlich höher ist, als anderswo, lässt sich schwer sagen und ist abhängig von einigen Faktoren, wie der Virologe Dr. Hoffmann im Interview mit dem HNA-Partnerportal tz erklärt. Generell ist es wichtig, einige grundsätzliche Hygiene-Maßnahmen und Schutzregeln einzuhalten.

Hygieneregeln und Maßnahmen im ÖPNV: Das können Sie tun

Mit einigen einfach auszuführenden Regeln senken Sie Ihr eigenes Infektionsrisiko sowie das für andere Menschen. Fachzeitschriften wie der ADAC empfehlen folgende Maßnahmen:

Waschen Sie sich gründlich die Hände kurz vor Verlassen Ihrer Wohnung und direkt nach der Ankunft.

kurz vor Verlassen Ihrer Wohnung und direkt nach der Ankunft. Tragen Sie stets, wie gesetzlich vorgeschrieben, einen Mund-Nase-Schutz – und, wie der Name schon sagt, ziehen Sie diesen auch über die Nase. Die Aerosole können auch über die Nasenschleimhäute für Infektionen sorgen.

– und, wie der Name schon sagt, ziehen Sie diesen auch über die Nase. Die Aerosole können auch über die für Infektionen sorgen. Achten Sie zudem darauf, sich nicht mit den Händen ins Gesicht zu fassen . Das verteilt die Viren weiter und es ist zudem nicht abschließend geklärt, ob sie nicht über andere Schleimhäute , wie die der Augen, in Ihren Körper gelangen können.

. Das verteilt die Viren weiter und es ist zudem nicht abschließend geklärt, ob sie nicht über andere , wie die der Augen, in Ihren Körper gelangen können. Halten Sie, wenn möglich, ausreichend Abstand zu den anderen Fahrgästen. Benutzen Sie zum Ein- und Aussteigen alle Türen und wenn Sie nießen oder husten müssen, nutzen Sie Ihre Armbeuge oder ein Taschentuch .

zu den anderen Fahrgästen. Benutzen Sie zum Ein- und Aussteigen alle Türen und wenn Sie nießen oder husten müssen, nutzen Sie Ihre oder ein . Und generell: Überlegen Sie stets, ob die Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr wirklich notwendig ist. Alternativen wie das Fahrrad sind deutlich risikoärmer, was Ansteckungen angeht.

Mit Schutzmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen durch den Winter

Aktuell sieht es so aus, als würden uns die Corona-Pandemie und entsprechende Maßnahmen den Winter hindurch begleiten. Doch mit Einhaltung dieser einfachen Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen sowie der Aussicht auf einen baldigen Impfstoff darf ruhigen Gewissens vorsichtig optimistisch ins kommende Jahr geblickt werden. (fh/ahu) *hna.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

