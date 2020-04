Darf ich noch eine Spritztour mit Auto und Motorrad machen?

Sobald der Frühling Einzug hält, sind die ersten Motorradfahrer wieder für eine kleine Spritztour unterwegs. Ist das in Zeiten von Corona auch noch möglich?

Das schöne Frühlingswetter lockt zu Spritztouren mit Auto und Motorrad.

Wie lässt sich das mit den bundesweiten Ausgangsbeschränkungen vereinen?

Der ADAC erklärt, was zu beachten ist.

Das schöne Wetter lockt viele Menschen nach draußen, um etwas Sonne zu tanken und die Natur zu genießen. Laut bundesweiter Ausgangsbeschränkungen ist es auch erlaubt, draußen etwas Sport zu treiben - solange dabei unnötiger Kontakt zu anderen Personen vermieden wird.

Deshalb scheint es auf den ersten Blick nicht wirklich verwerflich, ins eigene Auto* oder aufs Motorrad* zu steigen und bei schönem Wetter eine kleine Spritztour zu machen. Schließlich kann man beides hervorragend alleine tun, ohne das Risiko einer Ansteckung zu erhöhen. Ganz so einfach ist es aber nicht.

Spritztour mit Auto oder Motorrad: Regelungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich

Ob zum Beispiel ein Ausflug mit dem Motorrad erlaubt ist, hängt vom jeweiligen Bundesland ab. So weist der ADAC daraufhin, dass in den Ländern, in denen nur ein Kontaktverbot herrscht, eine Tour mit dem Motorrad zum Freizeitvergnügen erlaubt ist. Wer allerdings an einem Aussichtspunkt stoppt, muss Abstand zu anderen Fahrern halten. Viele Aussichtsplätze sind zudem gesperrt.

Zu den Bundesländern, in denen Sie nur aus "triftigen Gründen" einen Schritt vor die Tür setzen dürfen -und weshalb eine Spritztour auf dem Motorrad oder mit dem Auto nicht möglich ist -, gehören Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Hier sollte das Haus nur für dringende Besorgungen, Arztbesuche oder den Weg zur Arbeit verlassen werden.

Auch in Brandenburg und im Saarland herrschen strengere Ausgangsbeschränkungen als in anderen Bundesländern, doch hier fallen private Motorradtouren noch in den Bereich "Sport und Bewegung" und sind deshalb nach wie vor erlaubt. Bei den Bundesländern, die sich an den Vorgaben des Bundesregierung halten und Kontaktverbote erlassen haben, sind Spritztouren mit Motorrad und Auto zumindest nicht verboten.

Corona-Krise: ADAC rät von Spritztouren ab

Obwohl eine Spritztour in vielen Bundesländern möglich ist, rät der ADAC dennoch von nicht notwendigen Fahrten in ganz Deutschland ab. Der Grund ist einfach: "Jede Ausfahrt birgt ein gewisses Risiko für Pannen oder Unfälle. Wer die Maschine stehen lässt, vermeidet im Ernstfall unnötige Gefahren für Pannenhelfer oder Einsatzkräfte", erklärt der ADAC-Jurist Stefan Bergmann.

