Lockerungen bei Fahrten mit Auto oder Motorrad - was wieder geht und was nicht

Die Beschränkungen, die während der Corona-Krise gelten, lockern sich nun auch für Auto- oder Motorradfahrer. Was jetzt wieder erlaubt ist, erfahren Sie hier.

Viele Leute sind wegen der Corona-Krise verunsichert, ob Fahrten mit Auto und Motorrad während der Corona-Krise noch okay sind.

Deutschland lockert allmählich die Beschränkungen, auch für Auto- und Motorradfahrer.

Diese Regeln gelten jetzt.

Die Corona-Schutzmaßnahmen und die bundesweiten Kontaktbeschränkungen werden nach und nach gelockert. Welche Regelungen bei Fahrten daher offiziell noch gelten, lesen Sie in den folgenden Abschnitten.

Coronavirus: Sind Spritztouren mit dem Auto oder Motorrad erlaubt?

Der ADAC verkündet auf seiner offiziellen Webseite, dass Spritztouren mit dem Auto und Motorrad in allen Bundesländern wieder erlaubt sind. Dennoch sollten diese nur in der unmittelbaren näheren Umgebung stattfinden, da Fahrten zu beliebten Ausflugszielen womöglich zu Menschenansammlungen führen könnten.

Wie viele Personen dürfen in einem Auto mitfahren?

Der ADAC weist darauf hin, dass die geltenden Abstandsregeln auch im Auto Bestand haben. Da aber ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern in den meisten Fahrzeugen nicht einzuhalten ist, sollten nur Personen des selben Haushalts im gleichen Auto befördert werden. Mittlerweile dürfen aber auch wieder Familienmitglieder zusammen im selben Fahrzeug fahren.

Muss oder darf ich im Auto einen Mundschutz tragen?

Die Maskenpflicht in Deutschland* gilt seit dem 27. April. Wer in Supermärkten oder sonstigen Geschäften sowie mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, der muss einen entsprechenden Mundschutz tragen. Im privaten Auto gilt die Regelung daher nicht. Wer trotzdem einen Mundschutz am Steuer* tragen möchte, muss jedoch darauf achten, dass die Gesichtszüge im Wesentlichen erkennbar bleiben - bei herkömmlichen Masken sei dies kein Problem. Bei größeren Varianten könnte das jedoch nicht gewährleistet sein. Hier können sogar Bußgelder in Höhe von 60 Euro drohen. An Tankstellen, Rastplätzen und Werkstätten gelten überall die allgemeinen Abstandsregeln.

Darf ich mit dem Auto innerhalb oder außerhalb Deutschlands verreisen?

Weiterhin sollen die Bürger auf private Reisen und überregionale Ausflüge verzichten. Die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung gilt noch bis zum 14. Juni. An den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Schweiz gibt es Grenzkontrollen, aber bis zum Ende des Monats werden wohl auch hier einige Lockerungen folgen. Auf Reisen innerhalb Deutschlands sollte ebenfalls noch verzichtet werden, empfiehlt die Bundesregierung. Mit weiteren Lockerungen für den Tourismus sei aber in den nächsten Tagen zu rechnen.

Corona-Krise: ADAC arbeitet wie gewohnt weiter

Der ADAC riet zuletzt von nicht notwendigen Fahrten in ganz Deutschland ab. "Jede Ausfahrt birgt ein gewisses Risiko für Pannen oder Unfälle. Wer die Maschine stehen lässt, vermeidet im Ernstfall unnötige Gefahren für Pannenhelfer oder Einsatzkräfte", erklärte der ADAC-Jurist Stefan Bergmann. Dennoch arbeiten die ADAC-Mitarbeiter wie gewohnt weiter und sind verpflichtet, sich an die empfohlenen Hygienemaßnahmen zu halten.

