Corvette: Extrem gefährlich - Beim neuen Ami-Flitzer springt während der Fahrt die Haube auf

Die aktuelle Generation der Corvette ist in den USA überaus erfolgreich gestartet. Neben einigen kleinen Kritikpunkten ist jetzt aber ein gefährliches Sicherheitsproblem zu Tage getreten, um dass sich Chevrolet sofort kümmern muss.

Detroit (USA) – Die neue Corvette kommt in den USA richtig gut an. Das neue Design und das Experiment mit dem ersten Mittelmotor in einer Corvette ist geglückt. Und auch vom futuristisch gestalteten Innenraum sind Presse und Kunden begeistert. Der auf den Fahrer ausgerichtete Mix aus Leder und Kohlefaser macht richtig was her.

Und auch die Performance stimmt: In drei Sekunden sprintet der Supersportwagen auf Tempo 100. Und das mit einem guten alten hubraumtriefenden V8-Sauger. So mögen es die Amis! Neben einigen kleinen kritikpunkten poppe aber jetzt ein ganz unbestritten höchst problematisches Problem mit dem Chevrolet-Sportwagen auf. Die vordere Haube der Corvette C8 öffnet sich während (!) der Fahrt.