Daniel Craig trennt sich von seinem Bond-Wagen - das ist er wert

"007" für die eigene Garage? Das könnte für einen Glücklichen bald möglich sein - denn Daniel Craig versteigert seinen Bond-Wagen.

Mitternachtsblauer Lack und dunkelblaues Leder - Daniel Craigs Aston Martin Vanquish aus der Centenary Edition ist ein wahrer Hingucker. Insgesamt wurden 2014 nur 100 Exemplare dieses Modells produziert. Der Sportwagen des Bond-Schauspielers trägt - wie soll es anders sein - die Nummer 007.

Bond-Wagen wird versteigert - für guten Zweck

Nun versteigert Daniel Craig seinen Aston Martin am 20. April in New York über das Auktionshaus Christie's. Der Erlös soll der Organisation "The Opportunity Network" zugute kommen, welches Studenten aus sozial benachteiligten Schichten hilft, ihre Karriereziele zu erreichen. Davor wird der Vanquish vom 27. Februar bis zum 3. März im Christie's Ausstellungsraum in Los Angeles präsentiert.

Mit seinem 6-Liter-V12-Ottomotor beschleunigt der Aston Martin auf eine Höchstgeschwindigkeit von 295 km/h und lässt sich über ein Schaltgetriebe bedienen. Der Wert des Bond-Wagens wird auf 400.000 bis 600.00 Dollar (rund 325.000 bis 487.000 Euro) geschätzt.

Von Franziska Kaindl

