Darf ich mit kaputtem Außenspiegel noch fahren?

Die Außenspiegel sind wichtig, um den Verkehr hinter sich im Blick zu haben. Doch was ist, wenn dieser zu Bruch gegangen ist - darf ich dann noch fahren?

Sowohl Außenspiegel als auch Rückspiegel spielen im Straßenverkehr eine wichtige Rolle - ohne sie verlieren wir wichtige Dinge, die um uns herum passieren, aus den Augen.

Doch vor allem die Außenspiegel gehen bei einem unglücklichen Parkmanöver, Randalen oder Unfällen schnell einmal kaputt. Da stellt sich bei vielen die Frage: Darf ich so noch mit dem Auto fahren?

Außenspiegel kaputt: Darf ich trotzdem noch ins Auto steigen?

Wer einen Blick in die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung wirft, wird im Paragraph 56 folgendes lesen:

"Kraftfahrzeuge müssen […] Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht haben, die so beschaffen und angebracht sind, dass der Fahrzeugführer nach rückwärts, zur Seite und unmittelbar vor dem Fahrzeug – auch beim Mitführen von Anhängern – alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann."

Wie stelle ich den Außenspiegel richtig ein?

Das heißt, theoretisch wäre das Fahren ohne Außenspiegel erlaubt, solange sich der Fahrer auf anderen Wegen eine direkte oder indirekte Sicht nach rechtlichen Vorgaben verschaffen kann, wie es auf dem Online-Portal Experte hilft heißt. Allerdings sollten Sie es nicht darauf ankommen lassen, da jede Behörde dies unterschiedlich sehen könnte.

Auch Rechtsexperte Hannes Krämer vom Auto Club Europa (ACE) rät Autofahrern laut der Frankfurter Rundschau auf Nummer sicher zu gehen: "Im Zweifel muss umgehend der Weg zur nächsten Werkstatt aufgesucht werden um die 'Rundumsicht' zu gewährleisten."

Darf der Spiegel eigenmächtig repariert werden?

Bei Zeitmangel "reparieren" manche Autofahrer ihren Außenspiegel gerne mal mit einem Klebeband. Laut Krämer spricht dem nichts entgegen - solange die Funktion gewährt bleibt und der Spiegel auf diese Weise auch dauerhaft halten könnte.

Trotzdem empfiehlt der Experte jedem Autofahrer, sich trotzdem einen originalen Spiegel zu holen. Denn meistens halten die angeklebten Außenspiegel nicht lange und brauchen einen stabilen Ersatz. Dies stellt zudem eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar, sollte der Spiegel während der Fahrt wegbrechen.

Welche Bußgelder drohen bei kaputten Außenspiegeln?

Autofahrer, die trotzdem mit einem kaputten Außenspiegel erwischt werden, müssen mit einem Bußgeld von 15 Euro rechnen. Noch schlimmer ist es, wenn die Spiegel durch Ladung oder Planen verdeckt sind und Sie dann in einen Unfall geraten. In dieser Situation drohen 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

