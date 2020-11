Datsun 280Z nach 44 Jahren in Scheune entdeckt: Unter der Staubschicht befand sich ...

Ein amerikanischer Autofreund kam durch einen Tipp an einen unglaublich gut erhaltenen Datsun 280Z – der praktisch nie gefahren wurde. Größtes Problem: die 44 Jahre alte Schmutzschicht.

Hershey (USA) – Stellen Sie sich vor, Sie öffnen einen Scheune, die seit Jahrzehnten niemand mehr von innen gesehen hat – und finden dort einen Datsun 280Z, der bislang lediglich 564 Kilometer bewegt wurde. Wenn Sie Autofan sind, würden Sie wahrscheinlich ihren Augen kaum trauen – und dann Dutzende von Ideen haben, was Sie mit diesem Sportwagen anstellen könnten. Ganz genau so erging es dem Autoliebhaber Steve Walker aus Carlisle im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Bei einer privaten Party erzählte ein Freund aus dem 55 Kilometer entfernten Hershey Steve Walker davon, dass sein Nachbar seit vielen Jahren einen ungenutzten Datsun 280Z in einem Schuppen auf seinem Grundstück stehen habe – aber keine Anstalten mache, ihn zu verkaufen. Wie sich herausstellte, hatte der Nachbar Teile des Autos auseinandergebaut, um einige Änderungen vorzunehmen – war dann aber in Geldnöte geraten. Deshalb hatte er das Projekt nie weiterverfolgt. Erstaunlicherweise hat er auch 44 Jahre lang nie ernsthaft versucht, den Datsun 280Z zu verkaufen. Steve Walker gelang es das Auto zu erstehen – und wie sich herausstellte, befand sich unter eine extremen Schmutzschicht ein quasi nagelneues Auto. Den kompletten Artikel zu dem unglaublich gut erhaltenen Datsun 280Z – und was aus dem Wagen wurde – lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks