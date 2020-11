Neuer Umwelttest enttarnt Klimasünder: Blamables Ergebnis für deutsche Autos

Normalerweise prüft die Crashtest-Organisation Euro NCAP die Sicherheit von Autos. Nun aber auch deren Umweltbilanz – einige kommen gar nicht gut weg.

Die Abgaswerte von Autos* werden immer wichtiger und der Markt für Elektroautos wächst rasant. Eine so starke Veränderung in der Automobilbranche hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, und sie erfordert ein Umdenken, auch die Bewertungen von Autos betreffend. Ursprünglich hat das NCAP (steht für European New Car Assessment Programme), zu dem unter anderem auch der ADAC und das Bundesministerium für Verkehr gehören, Autos auf ihre Sicherheit hin getestet. Nun kommt eine neue Bewertung hinzu – die sich auf die Umwelt fokussiert.

Deutsche Autos schneiden bei Umwelttest blamabel ab

Im Vergleich zu früheren Tests prüft die NCAP Autos nun auch auf ihre schädlichen Treibhausgase. Getestet wird im Labor und auf der Straße, anschließend erhalten die Autos, wie bei den Crashtests, eine Bewertung von null bis fünf (Best-Ergebnis) möglichen Sternen. Wie t-online schreibt, wurden nun 24 Autos überprüft – und einige deutsche Fahrzeuge kamen gar nicht gut weg. Hier die Ergebnisse:

Fahrzeugmodell Antrieb Bewertung Hyundai Kona Electric Elektro 5 Sterne Renault Zoe R110 Z.E. Elektro 5 Sterne Toyota C-HR 1.8\t Benzin-Hybrid\t 3,5 Sterne Mercedes C 220d\t Diesel\t 3 Sterne Peugeot 2008 1.2 PureTech 110\t Benzin 3 Sterne Peugeot 208 1.2 PureTech 100\t Benzin 3 Sterne Renault Captur TCe 130\t Benzin 3 Sterne Renault Clio TCe 100\t Benzin 3 Sterne Seat Ibiza 1.0 TGI\t Erdgas 3 Sterne VW Polo 1.0 TSI\t Benzin 3 Sterne BMW 320d\t Diesel 2,5 Sterne Dacia Duster Blue dCi 115\t Diesel 2,5 Sterne Honda CR-V 2.0 i-MMD\t Benzin-Hybrid\t 2,5 Sterne Nissan Qashqai 1.3 DIG-T\t Benzin 2,5 Sterne Peugeot 3008 1.5 BlueHDI 130\t Diesel 2,5 Sterne Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet\t Benzin 2,5 Sterne VW Passat 2.0 TDI\t Diesel 2,5 Sterne Audi A4 40 g-tron\t Erdgas 2 Sterne Jeep Renegade 1.6 Multijet\t Diesel 2 Sterne Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165\t Benzin 2 Sterne Kia Sportage 1.6 CRDi 136\t Diesel 1,5 Sterne Mercedes V 250d\t Diesel 1,5 Sterne Opel Zafira Life S 2.0\t Diesel 1,5 Sterne VW Transporter 2.0 TDI\t Diesel 1,5 Sterne

So funktioniert die Bewertung – und welche Ergebnisse überraschen

Bewertet wird anhand dreier Schwerpunkte: Die Schadstoffemission, der Sprit-/Energieverbrauch und eben der neu hinzugekommene Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen. Überraschend dabei: Die NCAP vergibt nur zweimal die Höchstwertung, dafür aber jeweils an Elektroautos. Diesel schneidet dafür sehr schlecht ab, landet nur einmal unter den besten zehn Autos. Und aus deutscher Sicht ernüchternd: Die letzten drei Plätze belegen Autos deutscher Autobauer. Einzig offen bleibt die Frage nach den umstrittenen Plug-in-Hybriden. Eine erste Antwort durch weitere Tests will die NCAP in den nächsten Monaten liefern. (fh)*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

