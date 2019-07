Ist es ein Vogel oder doch nur ein "M"? Diese Bedeutung steckt im Mazda-Logo

Es sieht wie ein Vogel im Flug aus. Aber hat sich Mazda bei der Gestaltung seines Logos wirklich so viele Gedanken gemacht oder ist es einfach nur der Anfangsbuchstabe von Mazda?

Manche Logos von Autoherstellern verändern sich über die Jahrzehnte nur kaum und dann gibt es da noch Mazda. Das japanische Unternehmen hat immer wieder sein Markenzeichen überarbeitet und teilweise sogar mehrere gleichzeitig verwendet. Welche Bedeutung das heutige Mazda-Logo innehat, verraten wir Ihnen.

Die Symbolik des Mazda-Logos

In jeder Stadt ist es auf der Straße zu entdecken: das Mazda-Logo. Von einem silbernen Oval umgeben, zieren silberne Flügel die Fahrzeuge aus Japan. Diese Grundform des Logos gibt es seit 1997 und sie erhielt 2015 ihre letzte kleinere Überarbeitung. Was will Mazda aber mit dem Logo ausdrücken, das an einen fliegenden Vogel erinnert?

Die V-förmigen Flügel sollen Wachstum und Verbesserung symbolisieren, erklärt die US-Website von Mazda. Das Emblem soll die Entschlossenheit der Japaner zeigen, ständig bessere Autos zu bauen. Angeblich stehen die Flügel auch für flexibles Denken, Kreativität, Vitalität, Freundlichkeit und Belastbarkeit – dafür muss aber schon sehr viel Vorstellungskraft vorhanden sein, um dieser Interpretation folgen zu können.

Eine Besonderheit im Mazda-Schriftzug

Wer sich das Mazda-Logo zusammen mit dem Schriftzug genauer anschaut, dürfte eine interessante Entdeckung machen. Alle Buchstaben von "Mazda" sind klein geschrieben, nur nicht das "D". Dafür gibt es aber offenbar eine einfache Erklärung.

Damit wolle Mazda nämlich etwas zum Ausdruck bringen – genauer gesagt Präzision und Zuverlässigkeit. Deshalb sollen alle Buchstaben die gleiche Größe haben. Keiner darf oben oder unten überstehen. Ein kleines "d" würde das Aussehen "ruinieren". Aus diesem Grund habe man sich für das große "D" entschieden, während alle anderen Buchstaben klein geschrieben werden.

Die Geschichte des Mazda-Logos

Erstmals tauchte der Name Mazda in den 1930er Jahren auf. Damals bauten die Japaner Transporter mit drei Rädern. Auf diesen prangte damals nur der Schriftzug "Mazda" – damals mit großem "M" und der Rest klein geschrieben. Das Logo wurde bis 1954 verwendet.

Ebenfalls in den 30er Jahren nutze Mazda ein weiteres Markenzeichen. Es zeigte damals schon so etwas wie Flügel. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Fluss und diese Assoziation habe Mazda damit auch wecken wollen. Es sollte den Ōtagawa, ein Fluss im Mazda-Heimatort Hiroshima, repräsentieren. Das Logo kam von 1936 bis 1959 zum Einsatz.

Von 1954 bis 1974 verwendete Mazda mal wieder nur den Schriftzug für seine Autos außerhalb Japans. Dabei schrieben die Japaner alle Buchstaben groß. Die Kleinschreibung kam erst 1975 auf und wurde 1997 durch das bekannte Flügelsymbol ergänzt.

