Dieser Lamborghini brettert mit 3.500 PS über die Piste

Schnell, schneller, Lamborghini. Zumindest trifft dies auf einen Huracán zu, der von erfahrenen Tunern aufgemotzt wurde. Neben ihn sehen jetzt sogar Bugatti-Supersportler alt aus.

Ein Bugatti Chiron oder ein Koenigsegg Regera sehen mit ihren 1.500 PS gegenüber diesem Lamborghini richtig alt aus: Ein Huracán bringt stolze 3.500 PS auf die Piste - aber nicht von irgendwo.

Aufgemotzter Lamborghini lässt bekannte Supersportler alt aussehen

Die Tuner von "Underground Racing" haben sich dem Lamborghini angenommen und letztendlich einen eigenen Rekord gebrochen. Zuvor präparierten die Jungs schon einen Lamborghini Huracán so weit, dass er mit 2.500 PS über den Asphalt bretterte. Doch mit 3.500 PS übertrifft die neue Tuning-Kreation 2015 Huracán Twin Turbo X nun sogar diese Hausnummer.

Auf dem Pikes Peak Airstrip in Colorado testeten die Tuner das PS-Monster aus und flogen mit ganzen 417,79 km/h geradezu über die Strecke. In unter 14 Sekunden meisterte der Lamborghini die Distanz von einer halben Meile, also rund 804 Meter.

Geschuldet ist dies der Doppel-Turbo-Aufladung, die dem 5,2-Liter-V10-Motor zugutegekommen ist. Um diese PS-Zahl unter die Haube zu bekommen, mussten Getriebe und zahlreiche andere Komponenten des Fahrzeugs verstärkt werden. Rein optisch hat sich am Lamborghini Huracán allerdings kaum etwas getan: Nur eine Tieferlegung und ein neuer Radsatz mit Rennreifen verschafft dem Supersportler noch den nötigen Feinschliff.

Wie der aufgemotzte Lamborghini über die Piste rauscht, können Sie sich im Video zu Gemüte führen:

