Dieser Porsche war ein Vorreiter für den 911 - aber kaum jemand kennt ihn

15 Jahre vor dem offiziellen Porsche 911 Cabriolet gab es in den USA den ersten Zuffenhausener Sportflitzer ohne Dach und es sollte der einzige seiner Art bleiben.

Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen: Zeit, das Porsche 911 Cabriolet aus dem Winterschlaf zu wecken. Das erste Modell der Reihe ohne Dach stellte Porsche 1981 als Konzept auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt vor. Was aber nur richtige Fans der Zuffenhausener wissen: bereits 1966 gab es den 911er oben ohne.

Porsche 911 Spyder: Der einzige seiner Art

Allerdings gibt es dieses Exemplar nur einmal weltweit. Der Porsche 911 Spyder wurde von Johnny von Neumann in den USA erschaffen. Von Neumann war laut dem Online-Automagazin DriveTribe ein großer Porsche-Fan mit viel Geld, der gerne ein 911er Cabriolet gehabt hätte.

In den 60er Jahren sah sich Porsche aber angeblich nicht imstande, ein Cabriolet auf Basis des 911ers zu entwickeln, das den strengen Sicherheitsregeln der US-Highway-Behörde gerecht werden konnte. Also nahm Porsche-Fan und -Verkäufer von Neumann die Entwicklung selbst in die Hand.

Jahrelang verschmäht, später für 1,3 Millionen Euro versteigert

Von Porsche erhielt von Neumann ein Chassis eines 911ers. Dieses brachte er zum legendären Autodesigner Nuccio Bertone, der daraus ein einmaliges Cabriolet erschuf. Am Ende stand der Porsche 911 Spyder, der 1966 erstmals auf dem Genfer Autosalon gezeigt wurde.

Ein Einzelstück sollte das Cabriolet allerdings nicht bleiben. Von Neumann träumte davon, den Porsche 911 Spyder in Produktion zu schicken. Daraus wurde jedoch nichts – niemand wollte ihn haben. Heutzutage ist das Auto ein begehrtes Sammelobjekt. 2018 wurde der Porsche 911 Spyder für rund 1,3 Millionen Euro versteigert.

