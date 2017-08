Mit dieser schrägen Ansage verteidigt ein Autofahrer sein Revier

Bei diesem Autofahrer weiß man, woran man ist - und wobei man sich besser in Acht nehmen sollte. Das zeigt eine Aufschrift, die er an sein Auto geklebt hat.

Parkplätze sind hart umkämpft - egal, ob vor der eigenen Haustür, vor dem Einkaufszentrum an einem Samstag oder am Bahnhof. Da kann es schon mal zu kleinen Rangeleien und Dellen am Fahrzeug kommen. Ein Autofahrer wurde besonders kreativ und entschied sich dafür die "Kriegsverletzung" seines Wagens angemessen zu präsentieren. Das Ergebnis ist ziemlich amüsant.

Parkplatz-Gerangel? Mit diesem Autofahrer ist nicht zu spaßen

Das demolierte Heck seines Fahrzeugs ist der Beweis - dieser Fahrer lässt sich in Sachen Parken nichts vormachen. Doch anstatt das zerbeulte Blech reparieren zu lassen, hält er es mit ein paar Streifen Klebeband notdürftig zusammen. "Ich kämpfe für meinen Parkplatz!", deklariert er darauf. Wohl eine Ansage an alle anderen Autofahrer, die es wagen sollten, sein Park-Revier zu betreten.

Die Nachricht dieses "Parkgeschädigten" ist allerdings auch nicht von schlechten Eltern - weil ein anderer Wagen zu viel Platz in den Haltebuchten einnahm, rastete er völlig aus. Wie die tz berichtete, musste eine junge Frau wegen eines Zettels an ihrer Windschutzscheibe sogar fast heulen - aber nicht aus dem Grund, den Sie vermuten.

Von Franziska Kaindl

Rubriklistenbild: © pixabay / Screenshot Instagram notesofberlin