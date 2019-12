Das bedeuten die Zahlencodes auf Diplomatenkennzeichen wirklich

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum manche Autos so komische Kennzeichen haben oder der Aufkleber CD am Heck prangt? Wir verraten Ihnen was dahinter steckt.

Sind Ihnen schon mal Kennzeichen wie "0 17-1A" oder "F 91234" aufgefallen und haben sich gefragt, was das bedeuten soll? Dahinter stecken ausgeklügelte Codes, an denen Sie erkennen wer im Auto sitzt. Insgesamt gibt es drei Varianten von Diplomatenkennzeichen

Kennzeichen für hohe Diplomaten: 0-Kennzeichen

Wenn Sie ein Auto mit einem sogenannten 0-Kennzeichen auf der Straße sehen, dann können Sie davon ausgehen, dass darin ein hoher Diplomat sitzt. Denn dieses Diplomatenkennzeichen ist in der Regel Mitgliedern eines Diplomatischen Korps vorbehalten. Dies sind von der Regierung eines Landes berufene Missionschefs.

Dazu zählen laut Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen alle Botschafter, Gesandte, Geschäftsträger, Minister und Nuntien (päpstliche Vertreter).

Auch deutsche Staatsvertreter haben besondere Kennzeichen. Dazu gehören die Ämter Bundespräsident, Bundeskanzler, Präsident und Vizepräsident des Bundesrats, Minister und Staatsekretär, Präsident und Vizepräsident der Höchstgerichte und Beamte des höheren Auswärtigen Dienstes. Diese Kennzeichen bestehen nur aus der vorangestellten "0" und einer weiteren Zahl.

So fährt der Bundespräsident mit dem Kennzeichen "0-1" und die Bundeskanzlerin mit "0-2".

Erfahren Sie hier, was das H-Kennzeichen bedeutet und welche Autos es bekommen.

Währenddessen muss Audi zahlreiche Modelle des E-Tron wegen Brandgefahr zurückrufen - ein Rückschlag für die Elektromobilität?

Diplomatenkennzeichen: Aufbau des 0-Kennzeichens

Das Kennzeichen für hohe Diplomaten baut sich wie folgt auf: Ganz vorne steht auf dem Kennzeichen die "0", daher auch der Name, gefolgt von der Stempelplakette des Zulassungsbezirks. In der Regel ist das Berlin. Anschließend folgt ein zwei- bis dreistelliger Zahlencode. Dieser gibt das Herkunftsland des Diplomaten an. Nach einem Bindestrich folgt eine Zahl zwischen 1-199 – die USA und die Niederlande bilden eine Ausnahme. Für die Vereinigten Staaten gibt es Zahlen zwischen 1 und 500 und für die Niederlande bis 299. Dabei gibt diese Zahl den Rang des Diplomaten an.

Lesen Sie hier, wofür das "E" auf Kennzeichen steht.

Sehen Sie also das 0-Kennzeichen "0 17-1" sitzt der Botschafter der USA in dem Auto. Wenn an dem Fahrzeug das Kennzeichen "0 17-1A" angebracht wurde, wurde das Kennzeichen bzw. das Auto mal gestohlen. Nach einer Sperrfrist von einem Jahr, kann wieder das Kennzeichen ohne Buchstabenzusatz beantragt werden.

Neben dem 0-Kennzeichen muss ein Botschaftsauto das Zusatzschild "CD" angebracht werden. Dieses steht für "corps diplomatique".

Video: Diese Kennzeichen sind verboten

Diplomatenkennzeichen für Botschaftsmitarbeiter

Technischen Mitarbeiter bzw. Verwaltungspersonal einer Botschaft erhalten kein 0-Kennzeichen, haben aber dennoch eine eigene Variante. Diese ist ähnlich dem Kennzeichen für hohe Diplomaten und unterscheidet sich nur durch die Kennung der Zulassungsstelle. Das heißt: Statt der "0" steht dort "BN" für Bonn oder "B" für Berlin. Das Zusatzschild "CD" darf an solchen Fahrzeugen nicht angebracht werden.

Diplomatenkennzeichen für Konsulatsmitarbeiter

Neben Mitarbeitern von Botschaftern dürfen auch Konsulatsangehörige Diplomatenkennzeichen an ihren Autos führen. Dieser unterscheiden sich aber deutlich. Sie beginnen mit der Stadtkennung des Zulassungsbezirks und werden gefolgt von der Stempelplakette und einer drei- bis fünfstelligen Zahl. Diese beginnt immer mit einer "9".

Zusätzlich ist an Fahrzeugen von Konsulaten ein Zusatzschild mit "CC" angebracht. Dieses steht für "corps consulaire". Honorarkonsuln erhalten allerdings kein besonderes Kennzeichen. Diese dürfen lediglich das Zusatzschild "CC" führen.

Auch interessant: Was bedeuten grüne Kennzeichen und welchen Vorteil haben sie?

Das bedeuten die Zusatzschilder "CC" und "CD"

Mit den Zusatzschilder "CC" und "CD" soll schnell erkennbar sein, dass eine Person mit diplomatischen Rang im Auto sitzt. Dabei steht "CC" für "corps consulaire". Dies erhalten Mitarbeiter von Berufskonsulaten. Bei einem Konsul handelt es sich um eine Amtsperson im offiziellen Auftrag eines Staates. Im Gegensatz zum Botschafter ist seine Funktion eher die Verwaltung.

Konsuln genießen Amtsimmunität und sind damit im Rahmen ihrer Arbeit als Konsul von der Strafgerichtsbarkeit befreit. Für Ordnungswidrigkeiten, die während einer Dienstfahrt begangen werden, kann ein Inhaber eines CC-Schilds nicht belangt werden.

Das CD-Zusatzschild steht für "corps diplomatique" und steht nur hohen Diplomaten zu. Dabei genießen sie volle Immunität. Nur durch den Heimatstaat kann diese aufgeboben werden. Geschieht dies nicht, kann dieser Diplomat nicht für Straftaten verfolgt oder belangt werden.

Vorteile von Diplomatenkennzeichen

Diplomaten erhalten nicht nur besondere Kennzeichen, sondern auch zahlreiche Vorteile und Rechte. Unter anderem sind sie zum Teil von deutscher Gerichtsbarkeit entbunden. Außerdem muss Insassen von Autos mit Diplomatenkennzeichen bevorzugt Schutz und Hilfe gewährt werden.

Bei Sicherheitsabsperrungen müssen Autos mit solchen Kennzeichen zeitnah durchgelassen werden. Außerdem erhalten Diplomaten mit entsprechenden Kennzeichen keine Bußgelder, Punkte oder Fahrverbote. Kfz-Steuern werden ebenfalls nicht fällig, dafür beleibt die Kfz-Versicherungspflicht bestehen.

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Auto richtig abmelden.

Diplomatenkennzeichen: Ländercode

Code Staat Code Staat Code Staat 10 Vatikanstadt 11 Ägypten 12 Angola 13 Albanien 14 Äthiopien 15 Afghanistan 16 Algerien 17 USA 18 Argentinien 19 Australien 20 Bangladesch 21 Belgien 22 Brunei 23 Bulgarien 24 Myanmar 25 Bolivien 26 Brasilien 27 Burundi 28 Chile 29 Volksrepublik China 30 Costa Rica 31 Weißrussland 32 Bosnien und Herzegowina 33 Äquatorialguinea 34 Dänemark 35 Benin 36 Dominikanische Republik 37 Ecuador 38 Elfenbeinküste 39 El Salvador 40 Kosovo 41 Estland 42 Liechtenstein 43 Montenegro 44 Finnland 45 Frankreich 46 Gabun 47 Ghana 48 Griechenland 49 Großbritannien 50 Guatemala 51 Guinea 52 Lettland 53 Litauen 54 Haiti 55 Honduras 56 Indien 57 Indonesien 58 Irak 59 Iran 60 Irland 61 Island 62 Laos 63 Kap Verde 64 Israel 65 Italien 66 Jamaika 67 Japan 68 Jemen 69 Jordanien 70 Serbien 71 Kuwait 72 Kuba 73 Katar 74 Kamerun 75 Kanada 76 Kenia 77 Kolumbien 78 Kongo 79 Südkorea 80 Libanon 81 Liberia 82 Libyen 83 Lesotho 84 Luxemburg 85 Madagaskar 86 Malawi 87 Malaysia 88 Mali 89 Marokko 90 Mauretanien 91 Mexiko 92 Malta 93 Monaco 94 Nepal 95 Neuseeland 96 Nicaragua 97 Niederlande 98 Niger 99 Nigeria 100 Norwegen 101 Mongolei 102 Mosambik 103 Oman 104 Burkina Faso 105 Österreich 106 Pakistan 107 Panama 108 Paraguay 109 Peru 110 Philippinen 111 Polen 112 Portugal 113 Papua-Neuguinea 114 Namibia 115 Ruanda 116 Rumänien 117 Sambia 118 Saudi-Arabien 119 Schweden 120 Schweiz 121 Senegal 122 Sierra Leone 123 Singapur 124 Simbabwe 125 Somalia 126 Spanien 127 Sri Lanka 128 Sudan 129 Südafrika 130 Syrien 131 Tansania 132 Thailand 133 Togo 134 Tonga 135 Tschechien 136 Tschad 137 Türkei 138 Tunesien 139 Uganda 140 Russland 141 Uruguay 142 Ungarn 143 Ukraine 144 Grenada 145 keine Zuordnung 146 Venezuela 147 Vietnam 148 Vereinigte Arabische Emirate 149 keine Zuordnung 150 keine Zuordnung 151 Kongo 152 Zentralafrikanische Republik 153 Zypern 154 Kroatien 155 Slowenien 156 Aserbaidschan 157 Slowakei 158 Kasachstan 159 Mazedonien 160 Usbekistan 161 Eritrea 162 Georgien 163 Tadschikistan 164 Bahrain 165 Kambodscha 166 Armenien 167 Kirgisistan 168 Moldawien 169 Turkmenistan - - - - 200 Mauritius 201 Nordkorea 202 Dschibuti 203 Guinea-Bissau 204 Südsudan 205 Botswana

anb