Limitierter Luxus-Flitzer: Von diesem Auto wird es nur 40 Stück geben

Bugatti will mit einem neuen Modell den Rennfahrer Albert Divo ehren und alte Traditionen wieder aufleben lassen. Der Preis für den Divo kann sich sehen lassen.

Der Luxushersteller Bugatti arbeitet an einem neuen Supersportwagen. Der Bugatti Divo soll aber nur in streng limitierter Auflage erscheinen und fünf Millionen Euro netto kosten. Lediglich 40 Stück sind von dem Flitzer geplant.

Bugatti Divo zu Ehren eines französischen Rennfahrers

Der Name für den neuen Renner ist eine Ehrerbietung für Albert Divo. Der französische Rennfahrer gewann in den 1920er Jahren für Bugatti zweimal das Bergstraßenrennen "Targa Florio" auf Sizilien.

Den Divo stellt Bugatti erst am 24. August in den USA der Öffentlichkeit vor. Er soll aber die Coachbuilding-Tradition des französischen Autoherstellers wieder aufleben lassen. Dafür setzt Bugatti wieder darauf, Karosserien nach eigenem Design selbst zu bauen und auf bestehende Chassis zu setzen.

Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Divo auf dem Chassis des Bugatti Chiron aufbaut.

+ Der Bugatti Divo könnte auf dem Chassis des Chiron basieren. © Bugatti

Wer war Albert Divo?

Albert Divo nahm zwischen 1919 und 1939 an zahlreichen Autorennen teil. Insgesamt sechs Grand Prix konnte der Franzose gewinnen. Den ersten Erfolg feierte er 1923 beim Großen Preis von Spanien.

1928 trat er in die Werksmannschaft von Bugatti ein und gewann in diesem und im drauffolgenden Jahr die Targa Florio auf einem Bugatti T35. Nach dem Zweiten Weltkrief arbeitete Divo unter anderem als Rennleiter bei Castrol Er starb 1966 an einem Herzschlag.

