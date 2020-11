„Dreckshobel“ bei eBay: So genervt bietet ein frustrierter Besitzer seinen Audi A4 an

Man liest ja einiges auf eBay Kleinanzeigen – doch dieses Angebot zählt wirklich zu den Kuriositäten: Die Art und Weise, wie ein Mann seinen Audi A4 loswerden will, überrascht.

Giengen an der Brenz – Los geht’s gleich zu Beginn der Kleinanzeige auf eBay äußerst kurios. Direkt unter dem Bild des weißen Audi* A4 Avant heißt es dort im Titel der Annonce: „Audi A4 2.0 TDI Quattro S line Dreckshobel“. So weit, so skurril. Im folgenden Beschreibungstext, den der Mann aus dem schwäbischen Giengen an der Brenz verfasst hat, geht es allerdings noch härter zur Sache – beziehungsweise mit dem Boliden ins Gericht. Der Fahrer scheint von seinem Fahrzeug, das er als Gebrauchtwagen erstanden hat, durch und durch enttäuscht zu sein.

Dem Leser der eBay Kleinanzeige wird jedenfalls schnell klar, warum der Audi-Fahrer vom Rande der Schwäbischen Alb seinen fünf Jahre alten Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro S line als „Dreckshobel" anpreist – und offensichtlich lieber heute als morgen loswerden will. Und damit dies möglichst schnell geschieht, ist der Mann schonungslos ehrlich: „Trenne mich von diesem Meisterwerk schlechter Ingenieure, bevor ich noch weitere graue Haare bekomme. Ihr könnt den Hobel bedenkenlos kaufen, da bereits in den letzten 50.000 km so ziemlich alles kaputt war, was kaputtgehen kann."