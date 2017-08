Die Drehzahl macht den Tourer zum Sportler: BMW F 800 GT

Die reisetaugliche F 800 GT hat also ihren festen Platz bei den BMW-Mittelklasse-Zweizylindern und wurde fit für die neue Saison gemacht.

Der Twin mit 798 Kubikzentimetern Hubraum und einer Leistung von 90 PS erfüllt nun die Euro-4-Norm. Auf den ersten innerstädtischen Kilometern klingt das Aggregat jedoch ziemlich zahm und lässt eine sehr ruhige und entspannte Tour erahnen. Doch die vermeintliche Langeweile ist ziemlich bald hinterm Ortsschild wie weggeblasen.

Erst ab der "zweiten Luft" zeigt die Maschine, was sie kann

Bis rund 4000 U/min bleibt die Touren-BMW eher temperamentlos und man ist fast schon enttäuscht, dass das neue E-Gas-System so wenig zu bewirken scheint. Obwohl doch laut Werbetext Beschleunigungswünsche vom Sensor am Gasgriff direkt und besser dosierbar an die Motorsteuerung des Zweizylinders geleitet werden, scheint die F 800 GT so gar nichts mit Dynamik am Hut zu haben. Bis man sich endlich traut und dem Motor die Sporen gibt.

Wandert die Nadel des Drehzahlmessers dann aber in Bereiche jenseits der 6000 U/min und beginnt der Motor, ein wenig angestrengter zu jaulen, bekommt das Bike plötzlich die zweite Luft. Auf einmal wird’s giftig und dementsprechend flott. Aus dem scheinbar zahnlosen Tourer ist plötzlich ein frecher Feger geworden, mit dem man lustig um die Kurven wetzen kann.

Diesem Spaß kann man lange frönen. Zum einen ist die Sitzposition sehr entspannt, zum anderen wiegt die BMW nur 214 Kilogramm. Außerdem lassen sich die sechs Gänge butterweich wechseln, obendrein sind alle fahrentscheidenden Schalter und Hebel ergonomisch bestens platziert.

Weitere Pluspunkte: die vibrationsfreien Rückspiegel, der wartungsarme Zahnriemen und die effektive Verkleidung, die auch bei zügigerem Touren, also im Bereich zwischen 140 und 160 Stundenkilometern auch mit montierten Koffern ruhiges Fahren zulässt.

Verbrauch und Preis: So schneidet die BMW F 800 GT ab

Beim Verbrauch macht sich die Lust auf die zweite Luft stark bemerkbar: Bei unseren Fahrten genehmigte sich die F 800 GT zwischen 4,1 und 5,4 Litern auf 100 Kilometern. Dank 15-Liter-Tank sind so oder so lange Etappen möglich.

10.800 Euro stehen als Grundpreis für den Mittelklasse-Tourer auf der Liste, mit Safety- und Comfort-Paket kommen noch einmal 730 und 475 Euro dazu, und wer seine BMW richtig reisetauglich machen will, also mit Koffern und Navi, muss noch mindestens einen weiteren Tausender drauflegen. Da braucht man als potenzieller Käufer auch eine gute Portion der zweiten Luft. ´

Volker Pfau