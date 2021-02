Dreister Dieb klaut nagelneue VW im Volkswagen Stammwerk – rotzfrech mit dem Sattelschlepper

Im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg waren die Sicherheitskontrollen offenbar ein Witz. Das dachte sich auch ein Langfinger – und klaute fabrikneue Autos mit dem Sattelschlepper.

Wolfsburg – Im VW*-Kosmos in Wolfsburg trägt der Werkschutz des Autobauers eine hohe Verantwortung. Zu den Aufgaben der unternehmenseigenen Schutztruppe gehört es auch, das Werksgelände zu kontrollieren. Und dafür zu sorgen, dass keine wichtigen Dinge abhandenkommen – brandneu gefertigte Automobile zum Beispiel. Ausgerechnet, was Letzteres angeht, können die Werkschützer von Volkswagen in den vergangenen Jahren nicht sonderlich auf Zack gewesen sein. Um ihnen dies nachsagen zu können, reicht ein Blick in die Statistik: Die weistaus, dass allein im Zeitraum zwischen 2016 und 2018 70 frisch produzierte Neuwagen gestohlen wurden – und zwar direkt vom Werksgelände. Der Gesamtwert der geklauten Pkw übersteigt dabei drei Millionen Euro.

Ein jüngst zu Ende gegangenes Verfahren vor dem Wolfsburger Amtsgericht beweist, wie einfach es die Diebe bei ihren erfolgreichen Raubzügen gehabt haben: So hat es ein 32-jähriger Fernfahrer angeblich ganz alleine geschafft, insgesamt acht nagelneue VW-Fahrzeuge zu entwenden – bei einem einzigen Diebstahl im Oktober des Jahres 2018. Laut den Ermittlungsbehörden soll der Autogauner dabei außergewöhnlich dreist vorgegangen sein. Den Ermittlern zufolge soll der Mann mit einem leeren Autotransporter vollkommen unbehelligt auf das Werksgelände gefahren sein – und ohne große Umschweife den Verladebereich angesteuert haben. Dort lud der 32-Jährige in aller Ruhe drei neue VW Golf und fünf schicke VW Tiguan auf den Sattelschlepper – und verlies ungehindert das Volkswagen-Gelände. Alles zum mega-dreisten Auto-Trickdiebstahl und wie der Täter überführt wurde, lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks