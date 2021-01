Corona-Masken statt Fastfood: „FFP2-Masken Drive-In“ in München hat geöffnet

„Drive-Ins“ kennt man sonst eher von Fastfood-Ketten. In München hat sich ein Autohaus zu Corona-Zeiten allerdings etwas Neues einfallen lassen.

Drive-In-Schalter kennt man sonst bekanntlich eher von Fastfood-Ketten. Ein Autohaus in München hat sich in der Corona-Pandemie* allerdings einen besonderen Service ausgedacht: Autofahrer sollen dort an einem „FFP2-Masken Drive-In“ zertifizierte FFP2-Masken kaufen können. Mit dem Drive-in sei es möglich, die FFP2-Masken sicher und bequem aus dem eigenen Fahrzeug heraus zu beziehen, berichtete etwa Radiogong.de. anlässlich der Eröffnung.

Drive-In mit FFP2-Masken in München: Corona-Masken statt Fastfood

Demnach ist der Masken-Drive-In auf dem Gelände der CR-Autoleasing an der Wasserburger Landstraße im Münchner Stadtteil Trudering für Autofahrer nun jeweils von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet, wie auch auf der dazugehörigen Internetseite zu lesen ist.

Service für Autofahrer: Corona-Maske direkt vom Fahrzeug aus kaufen

Praktisch: Autofahrer können die FFP2-Maske so direkt am Fahrzeug durch das Servicepersonal vor Ort erhalten und mit EC- oder Kreditkarte bezahlen – oder falls nicht anders möglich, auch in bar, wie auf der Seite zu lesen ist. Erworben werden können den Angaben zufolge dort ab drei hochwertige FFP2-Masken zum Preis von 5,99 Euro.

FFP2-Maskenpflicht in Bayern beim Einkaufen und beim ÖPNV

FFP2-Masken direkt vom Auto aus kaufen? Eine clevere Idee in Zeiten des Corona-Lockdowns, wo viele Geschäfte schließen mussten und in Bayern bekanntlich seit dem 18. Januar jeder, der zum Beispiel im Supermarkt einkaufen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will, dafür eine FFP2-Maske tragen muss. Wenn auch der Standort für den Drive-In in München-Trudering für viele Autofahrer nicht gerade nah gelegen sein dürfte. (ahu) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

