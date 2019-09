Die neue Schweizer Schönheit von einem E-Bike

Das Asfalt LR wird derzeit nur in der Schweiz angeboten.

Seit Jahren befindet sich das Design von E-Bikes im Wandel - oft hin zum Besseren. Einen neuen Höhepunkt dieses Schönheitstrends markiert das LR der Marke Asfalt.

Das optisch als Pedelec kaum erkennbare E-Bike LR der schweizerischen Fahrradschmiede Asfalt. bietet schicke Optik und einige technisch feine Lösungen. Auf den Markt kommt es Anfang 2020, allerdings lokal sehr begrenzt.

Das E-Bike Asfalt LR - 60 Kilometer Fahrspaß pro Batterieladung

Wie auch bei anderen designorientierten Pedelecs hat das Asfalt einen Diamantrahmen, der die Zellen der Batterie in seinen Rohren integriert. In diesem Fall ist der Akku zweigeteilt, wobei ein Teil herausnehmbar ist. Wer etwa einen kürzeren Ausflug plant, kann so das Gewicht des rund 18 Kilogramm schweren Bikes reduzieren. Eine Batterie soll für gut 60 Kilometer Motorunterstützung reichen. Anders als bei ähnlich gestrickten Pedelecs üblich, kommt im LR ein kompakter, 75 Newtonmeter starker Mittel- statt Heckmotor zum Einsatz, der statt festgelegte Unterstützungsstufen seine Leistung automatisch anpasst. Dazu passend gibt es die stufenlose Nabenschaltung von Enviolo. Die Kraftübertragung zum Hinterrad übernimmt ein sauberer und leiser Riemenantrieb von Gates.

Das E-Bike Asfalt LR - schön, aber teuer

Ebenfalls beeindruckend sauber präsentiert sich der Rahmen mit seinen geglätteten Schweißnähten und innenverlegten Zügen. Die Alustruktur kann man in Mattscharz lackiert oder ohne Farbdecke bekommen.

Obwohl in vielen Punkten hochwertig gemacht, kostet das LR in der Basisversion mit einem Akku umgerechnet rund 2.640 Euro. Auf 2.820 Euro steigt der Preis mit Dual-Batterie. Optional kann man noch Curana-Schutzbleche, Fahrradtaschenhalter und eine Lichtanlage ordern. Vertrieben wird das LR ausschließlich über die Asfalt-Webseite. Wer eine Bestellung aufgeben will, muss auch ein Land wählen. Unter der Dropbox steht allerdings der Hinweis "Zurzeit nur für Schweiz verfügbar".

Mario Hommen/SP-X