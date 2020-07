eBussy: Der „Bulli“ von Electric Brands hat nur 20 PS, aber DIESES Drehmoment

Heute Pick-up, morgen Kühlwagen und am Wochenende Wohnmobil: Der elektrische Kleinbus kann äußert variabel genutzt werden. Auch sonst gibt sich der eBussy sehr flexibel.

Die deutsche Firma Electric Brands will 2021 mit dem eBussy ein elektrisches Nutzfahrzeug der Leichtbauklasse L7e in Deutschland auf den Markt bringen. Der kleine Stromer, den es auch als Personenbus oder Camper geben soll, vereint modernes Design mit Retro-Zitaten, die entfernt an den ersten VW*-Bus (auch Bulli genannt) oder Ford* Transit erinnern.

Für den Vortrieb sorgen Radnaben-Motoren mit insgesamt nur 15 kW/20 PS, dafür jedoch mit einem maximalen Drehmoment von 1000 Newtonmetern. Dieser Allradantrieb beschleunigt den eBussy auf maximal 90 km/h. Das Leergewicht liegt je nach Aufbau zwischen 450 und 600 Kilogramm. Wie in der L7e-Klasse üblich, empfiehlt sich damit auch dieser kleine Stromer vornehmlich für den urbanen Einsatz.