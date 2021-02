Elektro-Hypersportwagen Rimac C_Two: Mit knapp 2.000 PS auf dieses Hammer-Tempo

Mit dem Elektro-Supersportwagen Concept One machte der kroatische Hersteller Rimac erstmals von sich reden. Nun startet bald der Nachfolger mit Namen C_Two.

Sveta Nedelja – Der mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Rimac C_Two wird in diesem Jahr zu den Kunden kommen. Endlich. Immer wieder war er angekündigt worden: In den nächsten Monaten soll es nun tatsächlich so weit sein. Ende letzten Jahres wurden sechs Erprobungsträger der finalen Serie fertiggestellt. Nicht, dass je einer der etablierten Autohersteller in seinem mehrjährigen Entwicklungsprozess so was je kommuniziert hätte, doch bei einem Kleinserienhersteller wie Rimac ist jede kleine Nachricht eben auch eine große. So wurde kurz vor Weihnachten feierlich verkündet, dass in der kroatischen Fertigungsstätte in Veliko Trgovišće nunmehr die Produktion jener sechs Erlkönige begonnen habe. Diese sind die ersten Modelle, die an sich auf Serienstand seien – entsprechend wichtig für den kroatischen Hersteller mit Sitz in Sveta Nedelja bei Zagreb. Und ein Licht am Ende des Tunnels für die hungrigen Kunden.

Die Leistungsdaten des Rimac C_Two sind nicht weniger als spektakulär und somit spricht man in dieser Liga ohnehin nicht mehr von Super-, sondern Hypersportwagen. Der rein elektrisch angetriebene Rimac C_Two leistet 1.408 kW (1.914 PS), kommt auf 2.300 Nm maximales Drehmoment und ist damit 412 km/h schnell, wie 24auto.de berichtet. Aus dem Stand geht es in unter zwei Sekunden auf Tempo 100 und nach unter zwölf Sekunden soll die 300er-Marke vorbeifliegen. Die elektrische Reichweite soll dank eines 120-KWh-Akkupaketes bei 550 Kilometern liegen. Das alles hat seinen Preis, der ebenso wie der endgültige Name des allradgetriebenen Rimac C_Two noch nicht bekannt ist. Unter einer Million Euro dürfte jedoch kaum etwas zu machen sein.