Elektro-Pick-ups: Diese Laderaumabdeckung macht Fahrer unabhängig vom Stromnetz

Die Firma Worksport ist spezialisiert auf den Bau von Laderaumabdeckungen für Pick-ups. Künftig will das Unternehmen diese zu Ladestationen umfunktionieren.

Toronto (Kanada) – In den USA wollen in naher Zukunft gleich mehrere Autohersteller rein elektrisch angetriebene Pick-ups auf den Markt bringen. Damit sich die kommenden E-Mobile auch unabhängig von Stromnetzen mit Energie versorgen lassen, hat das in Kanada ansässige Unternehmen Worksport eine Ladeflächenabdeckung mit integrierten Solarzellen namens Terravis entwickelt. Gut 30 Prozent ihres Energiebedarfs könnten Pendler so für ihren täglichen Weg zur Arbeit über ein Terravis-Panel generieren. Außerdem kann die Lösung dazu dienen, die Reichweiten der E-Autos* zu vergrößern. Worksport will die Solar-Laderaumabdeckung in den nächsten ein bis zwei Jahren bis zur Serienreife bringen*.