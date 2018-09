Hat das Elektroauto ausgedient? Forscher finden Energiequelle, die alle anderen übertreffen soll

Ein Elektroauto des Typ Tesla S lädt an einer Stromtankstelle. Die zu finden ist in vielen Städten eine Herausforderung.

Ob E-Auto oder Benziner: Elektrischer Antrieb und Verbrennungsmotor stehen regelmäßig in der Kritik. Englische Forscher wollen nun die perfekte Kraftquelle gefunden haben.

Zu teuer, zu umweltschädlich, zu wenig Reichweite: Keiner der verfügbaren Treib-, beziehungsweise Kraftstoffe kommt ohne Nachteile aus. Doch vielleicht haben wir schon in naher Zukunft eine umweltfreundlichere und effizientere Alternative zu Diesel und Batterie - nämlich Solarautos in Serie!

Das Elektroauto als gute Lösung?

Super und Diesel werden aus dem fossilen Brennstoff Erdöl gewonnen, der nicht unbegrenzt verfügbar ist. Ebenfalls ein großes Problem: Verbrennungsmotoren, die mit fossilem Kraftstoff fahren, setzen Feinstaub frei, der Umwelt und Gesundheit belastet.

Das Elektroauto als Lösung? E-Autos haben keinen Verbrennungsmotor, sondern einen elektrischen Antrieb. Sie ziehen ihre Energie aus einer Traktionsbatterie und stoßen keine Schadstoffe aus. Ein paar Haken gibt es aber: die Reichweite etwa und die (noch) fehlende Infrastruktur sowie einfach zu wenige Parkplätze mit Ladestation.

Und auch, ob E-Autos umweltfreundlicher sind als Benziner oder Diesel, ist umstritten. So werden für die Herstellung der Batterien seltene Erden benötigt, die aufwendig abgebaut werden müssen. Das verwüstet ganze Landstriche.

Gefährliches Stau-Ende: Vollbremsung - Haben Sie diesen fatalen Fehler auch schon gemacht?

Neue Energiequelle durch Photosynthese

Forscher der University of Cambridge in England haben jetzt eine Kraftquelle gefunden, die umweltschonender und effizienter ist. In der Fachzeitschrift "Nature Energy" veröffentlichten sie ihr Ergebnis.

So spalteten sie mithilfe eines photosynthetischen Vorgangs und dem Enzym Hydrogenase Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff auf. Keine neue Methode der Energiegewinnung, aber bisher war es nicht möglich, auf diese Weise kostengünstig und in großen Mengen Energie zu produzieren.

Ein weiteres Problem war, dass im Herstellungsprozess Kohlendioxid (CO²) freigesetzt wurde - eben das sollte aber aus Umweltschutzgründen nicht passieren. Die englischen Forscher haben deshalb eine neue Form der Photosynthese entwickelt, die die Freisetzung von CO² verhindert.

Der Einsatz einer elektrochemischen Zelle soll dazu beitragen, dass die neue Kraftquelle auf den Markt kommt. Mit ihr konnte das Forscherteam die nötige Voltzahl erreichen, die Hydrogenase braucht, um aus Wasser den wertvollen Wasserstoff und Sauerstoff zu gewinnen. So soll in Zukunft kostengünstig Solarenergie bezogen werden, die auch Autos betreiben kann.

Mehr zum Thema: Auf Deutschlands Straßen sollen endlich mehr E-Autos fahren.

jg