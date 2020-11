Elektroauto-Prämien: Bundesregierung beschließt neue Regeln – bis zu 11.000 Euro möglich

Ein Elektroauto lädt an einer Ladestation. Für Elektroautos sollen bis 2025 extra Kaufanreize geschaffen werden.

Käufer von Elektroautos erhalten weiterhin eine staatliche Förderung. Das wurde beim Autogipfel entschlossen – wie die Regelungen aussehen, erfahren Sie hier.

Wie geht es weiter mit den Kaufprämien für Elektroautos*? Um diese und weitere Fragen zur Autoindustrie im Allgemeinen zu beantworten, traf sich die Bundesregierung zu einem Autogipfel. Weitere drei Milliarden Euro, also nun insgesamt fünf Milliarden Euro an Unterstützungsgeldern für die Autoindustrie, wurden beschlossen. Davon profitieren auch künftige Käufer von Elektroautos.

Elektroautos: Kauf mit Prämien geht weiter

Die hohe Unterstützung für die Autoindustrie begründet Regierungssprecher Steffen Seibert der „Tagesschau“ zufolge mit den großen Herausforderungen, die der langfristige Strukturwandel mit sich bringe. Die letzten Jahre zeigen: Es geht voran. Branchenführer, wie zum Beispiel BMW mit seinem neuen elektrischen SUV BMW iX, brachten jüngst vielversprechende Elektroautos auf den Markt. Nun gehen die Prämien für den Kauf dieser Autos weiter. Bis Ende 2025 zahlt der Staat Autofahrern, die ein Elektroauto erwerben, bis zu 6.000 Euro an Zuschüssen. Allerdings ist diese Prämie gestaffelt: Nur Autos für einen Nettolistenpreis in Höhe von maximal 40.000 Euro erhalten die vollen 6.000 Euro an Prämien. Käufe von teureren Autos werden mit 5.000 Euro unterstützt.

Auch Plug-in-Hybride werden weiter gefördert – mit einer Einschränkung

Die staatliche Förderung geht noch über die reinen Elektroautos hinaus: Auch Käufer von Plug-in-Hybriden, wie dem neuen Fiat 500 in der „Launch Edition“, erhalten Prämien – jedoch mit einer Einschränkung. Ab 2022 müssen die Plug-in-Hybride, um eine staatliche Förderung zu erhalten, mindestens 60 Kilometer Reichweite schaffen, ab 2025 mindestens 80 Kilometer. Die Prämie selbst ist schließlich grundsätzlich etwas geringer als bei Elektroautos, die Staffelung gleich: 4.500 Euro gibt es für Autos im Wert von bis zu 40.000 Euro, 3.750 Euro für teurere Autos. Ab 65.000 Euro Basispreis gibt es keine Prämie.

Auch die Hersteller zahlen Prämien

Des Weiteren stocken auch die Automobilhersteller die staatlichen Prämien auf. Bis zu 5.000 Euro, abhängig von Hersteller und Marke, werden an Unterstützungsgeldern gezahlt. Heißt: Im Optimalfall erhält der Käufer eines neuen Elektroautos 11.000 Euro an Prämien. Zusätzlich gibt es von Herstellerseite aus noch immer mal wieder Rabatte – diese richten sich aber folglich an Autos aus dem teureren Segment. (fh) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

