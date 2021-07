Tesla Cybertruck: Elon Musk kalkuliert auch Flop ein – „aber das ist mir egal“

Zu irres Design?

Ungewohnte Töne von Tesla-Chef Elon Musk: Es sei durchaus möglich, dass der Cybertruck ein Flop werden könnte. Doch ihm sei das „egal“.

Palo Alto (USA) – Die Präsentation des Tesla Cybertruck im November 2019 geriet zu einem echten Spektakel. Zum einen, weil hier ein Auto mit einem Design wie aus einer anderen Welt auf die Bühne fuhr – zum anderen natürlich wegen des bekannten Fenster-Debakels. Die Scheiben des Fahrzeugs wurden als besonders bruchfest angekündigt, was ein Metallkugel-Wurf von Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen (53) demonstrieren sollte. Doch die Vorführung geriet zur Lachnummer: Zweimal warf von Holzhausen, jedes Mal zerbarst ein Seitenfenster. Für das ungewöhnliche Design des Elektro-Pick-ups gab es im Netz viel Häme – andere wiederum waren vollkommen begeistert. Allerdings scheint sogar der sonst so selbstbewusste Tesla-Chef Elon Musk (50) Zweifel daran zu haben, ob das kantige Elektrogefährt wirklich ein Erfolg wird, wie 24auto.de berichtet.

„Um ehrlich zu sein, es besteht immer eine gewisse Chance, dass der Cybertruck ein Flop wird, weil er so anders ist als alles andere“, schreibt der 50-Jährige auf Twitter. „Aber das ist mir egal. Ich liebe ihn so sehr, auch wenn andere das nicht tun.“ Diese Aussage kommt deshalb so überraschend, weil der Tesla-Chef sich und die Entwicklungen seiner Unternehmen zumeist in den Himmel lobt. Der Musk-Tweet war eine Antwort auf den Kommentar eines Online-Portals – darin hatte der Autor argumentiert, warum der Cybertruck seiner Meinung nach der erste Flop des Unternehmens werden würde. Das Design verteidigt Elon Musk aber nach wie vor: „Andere Trucks sehen aus wie Kopien des Gleichen, aber der Cybertruck sieht aus, als wäre er von Aliens aus der Zukunft gemacht worden.“ *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.