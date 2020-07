Elon Musk testet selbst neuesten Tesla-Autopiloten – „Fast ohne Eingriff ...“

Neben den innovativen Batterien und der Elektro-Antriebstechnik hat Tesla noch ein Ass im Ärmel: Die Modelle sind so nah am autonomen Fahren wie bei kaum einem anderen Hersteller.

Palo Alto – Nach eigenen Angaben will Elon Musk* (48) mit Tesla* noch in diesem Jahr das autonome Fahren* der Stufe fünf ermöglichen – das heißt komplett selbständiges Fahren. Selbst das Fahren ohne Insassen wäre damit abgedeckt.

In einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Veröffentlichung der jüngsten positiven Quartalszahlen sagte Musk, dass er derzeit selbst die neueste Alpha-Version des vollständig autonom fahrenden Autopilots teste. Er sei fast an dem Punkt angelangt, an dem er ohne Eingriff von zu Hause zur Arbeit gelangen kann – trotz Baustellen und anderer Ausnahmesituationen. Elon Musk: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die völlig autonom fahrende Funktionalität bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein wird.“ Mehr zum Autopilot von Tesla lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks