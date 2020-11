Dieser Porsche kostet 9,2 Millionen Euro – doch es gibt noch eine Kleinigkeit dazu

Porsche und der Flugzeugbauer Embraer haben ein Paket für Superreiche geschnürt: Für eine exklusive Kleinserie haben sie den 911 Turbo S auf einen Phenom-300E-Jet abgestimmt.

Stuttgart/Melbourne – Wer sich einen Privatjet für mehrere Millionen Euro leisten kann, der hat möglicherweise auch noch etwas Kleingeld für einen dazu passenden Sportwagen übrig. Jedenfalls hat sich nun der Autobauer Porsche mit dem Flugzeughersteller Embraer zusammengetan, um ein mehr als ungewöhnliches Paket zu schnüren: Finanzkräftige Kunden erhalten dabei nicht nur den Acht-Personen-Jet Embraer Phenom 300E sondern einen dazu passenden Porsche 911 Turbo S. Ein äußerst exklusives Duo, das in mehreren Details aufeinander abgestimmt wurde. Der Preis für das Porsche-Jet-Bundle liegt bei exakt 10.992.000 US-Dollar (umgerechnet rund 9,2 Millionen Euro), wie 24auto.de berichtet.

Optische Berührungspunkte zwischen dem Porsche und der Embraer ergeben sich unter anderem dank einer Zweifarb-Lackierung in Platinsilber-Metallic und mattem Jetgrau-Metallic, von der sich jeweils Zierstreifen in Brillantchrom und Speedblau abheben. Außerdem wurde ein gemeinsames Logo entworfen, das Jetflügel sowie den ausfahrbaren Heckflügel des Turbo stilisiert. Dieses Logo findet sich bei der Embraer Phenom 300E und dem Porsche 911 Turbo S außen wie innen wieder. Besonderheiten des Porsche 911 Turbo S in der Duet-Version sind unter anderem Limitierungsplaketten, Exklusiv-Felgen mit einer per Laserverfahren ausgearbeiteten Zweifarblackierung, Einstiegsleisten mit rot leuchtendem „No Step"-Schriftzug sowie die Jet-Registrierungsnummer auf der Heckflügelunterseite, die sich erst zeigt, wenn der Spoiler ausfährt.