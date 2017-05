Episches Verkaufsvideo macht Uralt-Suzuki zum Hit 

Das ist Auto verkaufen für Profis. Mit einem epischen Verkaufsvideo hat ein Künstler nicht nur sein Auto beworben, sondern auch noch einen Internethit gelandet.

Um ein Auto zu verkaufen, würden die meisten von uns wohl eines der üblichen Online-Portale oder den Händler um die Ecke aufsuchen. Falls das nicht klappt, bleiben ja immer noch Freunde, Familie, Bekannte. Einen ganz anderen Weg ging nun ein Mann aus Israel. Er drehte ein aufwändiges eigenes Werbevideo für seinen "besten Freund", einen mehr als 20 Jahre alten Suzuki Vitara.

Suzuki Vitara unter Wasser und im All

Eugene Romanovsky heißt der Mann, lebt in Israel und arbeitet dort als Creative Director in einer Agentur für strategische Unternehmensberatung. Er ließ seiner Kreativität nun komplett freien Lauf und produzierte eine spektakuläre Hommage an seinen geliebten japanischen Mini-Geländewagen - inklusive all seiner Stärken und Schwächen. In dem Video sieht man den Vitara wie er Wüsten- und Eislandschaften überquert, heldenhaft zwischen Dinosauriern umhersaust oder sich unter die "Mad Max"-Meute mischt. Selbst unter Wasser und im Weltraum findet sich der kleine Japaner wieder.

Fünf Millionen Klicks und mehr Angebote als nötig

Romanovsky, der den Wagen selbst zehn Jahre lang fuhr, hat hier wirklich großes filmisches Talent und Humor bewiesen. Das Video schließt beispielsweise mit der Aufforderung "Kaufen Sie meinen Vitara. Er braucht Liebe... und eventuell etwas Lack." Die Internetgemeinde jedenfalls liebt das Video. Mehr als fünf Millionen Mal wurde es bereits angeklickt (Stand 31.5.2017). Und vor Käufern kann sich der Künstler aus Israel mittlerweile auch nicht mehr retten: "Ich bekomme eine Menge Reaktionen und Angebote, von vielen, vielen Leuten. Momentan habe ich drei Kaufinteressenten. Sie müssen sich nur noch entscheiden", erzählte er dem Online-Portal ladbible.com.

Hier können Sie sich das Video in voller Länge ansehen:

