Erlkönig gesichtet: Erkennen Sie, welches Supercar hinter dieser Camouflage steckt?

View this post on Instagram

The new #lamborghini #huracan #sto is going to be crazy! #supercars #ferrari #porsche #mclaren #lotus #pagani #mercedes #bmw #audi #classic #classiccar #lamborghini #caroftheday #carsofinstagram #picoftheday #scottsdale #v12 #v10 #murcielago #countach #diablo #sv #aventador #marioandretti #wolfofwallstreet #cannonballrun #miamivice