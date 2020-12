Extrem-Lack: Dieser Mitsubishi ist schwärzer als schwarz – „Wo zum Teufel sind die Türgriffe?“

Schwarze Autos gibt es viele – aber so schwarz wie dieser Mitsubishi Lancer eines YouTubers ist wohl kaum ein anderes Fahrzeug auf der Welt.

Pompano Beach (USA) – Das schwärzeste Schwarz? Das haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Ganz genau: Im Jahr 2019 lackierte der Münchner Autobauer BMW ein Showcar des X6 für die IAA in Frankfurt in der Farbe „Vantablack“ – ein Schwarz, das eigentlich in der Raumfahrttechnik Anwendung findet – und zwar an Stellen, an denen Reflektionen vermieden werden müssen. Das SUV-Coupé sah extrem ungewöhnlich aus, weil quasi alle Konturen verschwanden. Nun hat der YouTuber Fonzie auf dem Kanal „DipYourCar“ einen Mitsubishi Lancer in der Farbe „Musou Black“ lackiert, die in Japan hergestellt wird, wie 24auto.de berichtet. Und dieses Schwarz, das über 99 Prozent des Lichts absorbiert, ist angeblich noch schwärzer als „Vantablack“.

In dem neunminütigen Video sieht man, wie der YouTuber mit einer Sprühpistole acht Liter „Musou Black“ auf den Mitsubishi Lancer, der bereits schwarz grundiert ist, aufträgt – in fünf dünnen Schichten. Über Nacht lässt er die Farbe trocknen – und ist am nächsten Tag von dem Ergebnis völlig hin und weg. „Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll“, sagt Fonzie. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas gesehen.“ Seit zehn Jahren mache er nun schon solche Videos, aber das sei wohl das wildeste all seiner Projekte. „Es sieht einfach nicht real aus“, sagt Fonzie. Das Auto wirke, als sei es mit Photoshop bearbeitet worden. Auch die Zuschauer sind begeistert: „Autohersteller sollten diese Farbe anstatt der üblichen Tarnfolie für ihre Prototypen nutzen“, hat jemand unter das Video kommentiert. Ein anderer schreibt: „Okay! Wo zum Teufel sind die Türgriffe?“ *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks