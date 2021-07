Seat Ibiza Facelift: Bessere Vernetzung für den kleinen Spanier

Dezente Auffrischung

+ © Seat Seat hat dem Ibiza ein Facelift spendiert – an der Optik hat sich jedoch kaum etwas getan. © Seat

Seat verpasst seinem Kleinwagen Ibiza ein Facelift. Das fällt allerdings eher dezent aus und beschränkt sich weitgehend auf optische Retuschen.

Martorell (Spanien) – Er ist das erfolgreichste Modell von Seat: Fast sechs Millionen Mal rollte der Ibiza seit seinem Serienstart 1984 im spanischen Mutterwerk Martorell vom Band. Inzwischen ist der Kleinwagen, der in derselben Klasse spielt wie der VW Polo oder der Opel Corsa, in der fünften Generation angekommen. Seit 2017 nutzt Seat bei dem Kleinen kräftig das, was das VW-Konzernregal hergibt. So steht er als erstes Modell des Konzerns auf dem Modularen Querbaukasten (MQB), auf dem auch der Polo aufbaut. Nach vier Jahren gönnt Seat dem Ibiza nun ein kleines Facelift. Die Spanier haben das Cockpit komplett überarbeitet. Das ganze Armaturenbrett wirkt nun wertiger und handschmeichelnder. Auf Wunsch gibt es ein digitales Kombiinstrument direkt vor dem Fahrer, mit gut lesbarer Navigation in der Mitte und Drehzahlmesser sowie Tacho links und rechts davon.

Besonders stolz ist man bei Seat auf die Vernetzungsoptionen, die der facegeliftete Ibiza bietet, wie 24auto.de berichtet. Apple CarPlay und Android Auto lassen sich voll einbinden. Zumindest zur Navigation braucht man das Smartphone allerdings nicht unbedingt – da ist das bordeigene Navigationssystem deutlich besser und bequemer. Auf Wunsch gibt es eine natürliche Sprachsteuerung, die sich mit dem spanischen Gruß „Hola, hola“ aktivieren lässt. Sie versteht auch Sätze wie „Ich habe Hunger“ und zeigt dann die nächstgelegenen Restaurants an. Dazu kommen – gegen Aufpreis – weitere elektronische Hilfen. Seat Connect etwa vernetzt das Auto über eine eingebaute eSIM mit dem Seat Kundendienst und im Falle des Falles mit Rettungsdiensten, eine App verbindet den Ibiza mit dem Smartphone seines Besitzers und liefert Informationen zum Fahrzeug. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.