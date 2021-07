Abschleppwagen-Fahrer ist sauer, weil er Knöllchen erhält – als er zum Aufladen auf Busspur parkt

Aufreger auf Facebook

+ © Facebook (Paul Stevenson) Paul Stevenson hat seinen Abschleppwagen auf einer Busspur geparkt, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. © Facebook (Paul Stevenson)

Ein Abschleppwagen-Fahrer versteht die Welt nicht mehr: Er erhält ein Bußgeld, weil er auf einer Busspur parkt. Das ist zwar verboten, doch er will einen triftigen Grund dafür gehabt haben.

Kingston Upon Hull (England) – Als Abschleppwagen-Fahrer hat man’s nicht leicht: Oft ist man der Buhmann, muss sich mit widerspenstigen Autobesitzern, die falsch parken, es aber nicht einsehen wollen, rumschlagen. Zudem ist das eigene Fahrzeug groß und sperrig, was es im Straßenverkehr schwer macht, es so abzustellen, dass es nicht im Weg umgeht. Doch am Ende erlebt so mancher Abschleppwagen-Fahrer eine böse Überraschung.

So geschehen auch kürzlich in der englischen Stadt Kingston Upon Hull, kurz Hull. Dort habe ein Mann seinen Abschleppwagen auf einer Busspur abstellen müssen, wie er selbst sagt. Am Ende erhält er allerdings von der Stadt ein saftiges Knöllchen und soll jetzt 70 Euro Strafe zahlen. Doch Paul Stevenson, der ein selbstständiges Abschlepp-Unternehmen names „Plantmove Hull Limited“ führt, wehrt sich mit Händen und Füßen.

Vor ihm soll ein Lkw liegengeblieben sein – mit eingeschaltetem Warnblinker. Um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen, wie er sagt, stellt sich Stevenson mit seinem 18 Meter langen Abschleppwagen dahinter auf eine Busspur. Doch dabei wurde Stevenson von einer Überwachungskamera gefilmt. Die komplette Geschichte lesen Sie auf 24auto.de. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.