Jobs in sicherer Branche

Sorgen für Verkehrssicherheit in einer mobilen Gesellschaft: Fahrlehrer werden gesucht, die Jobperspektiven sind derzeit so gut wie nie.

Ein Blick in Deutschlands Fahrzeugkabinen legt den Verdacht nah, dass es hierzulande ebenso viele Fahrlehrer wie Beifahrer gibt. Jeder scheint es besser zu wissen und den Fahrer entsprechend zu belehren. Doch dieser Schluss trügt.

DOWNLOAD PDF der Sonderseite Fahrschulen Ausgabe Frankenberg Ausgabe Kassel Ausgabe Schwalm-Eder Viele halten sich zwar für den besten Autofahrer, aber Fahrlehrer wollen die wenigsten werden. So suchen im Gegensatz zu vielen anderen Branchen die Fahrschulen händeringend Personal.

Die Nachwuchssorgen haben unterschiedliche Gründe. Einer dürfte in der Bundeswehrreform liegen, denn „früher hat die Bundeswehr sehr viele Fahrlehrer ausgebildet“, sagt Dieter Quentin, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände. Nach ihrer Zeit beim Bund machten viele Soldaten dann als Ausbilder für Fahrlehrer auf dem zivilen Markt weiter. „Doch die Bundeswehr hat sich inzwischen fast vollständig aus der Ausbildung zurückgezogen“, nennt Quentin zumindest einen Grund für den Nachwuchsmangel.

Zahl der Fahrschüler bleibt konstant

Ein weiterer Grund liegt in der Tatsache, dass die Ausbildung zum Fahrlehrer sehr anspruchsvoll und auch kostenintensiv ist. Dabei lohnt sich die Ausbildung zum Fahrlehrer, bietet der Job doch beste Einstiegschancen, denn offene Stellen gibt es genügend, qualifizierte Interessenten hingegen zu wenig. Auch scheint die gesamte Branche krisensicher zu sein. Obwohl das Auto heutzutage seinen Rang als Statussymbol an Smartphones, Laptops und Co abgetreten hat, bleibt die Zahl der Fahrschüler seit Jahren konstant. Denn nach wie vor ist das Erlangen des Führerscheins für viele Teenager ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Erwachsenwerden und in die Unabhängigkeit. Überhaupt sind Fahrlehrer unentbehrlich für die Sicherheit im Straßenverkehr in einer mobilen Gesellschaft.

Vom Fahrlehrer zum Mobilitätscoach

Diese Gesellschaft ist allerdings im Wandel. Denn auch im Bereich der Mobilität hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Von den Phalanxen moderner Assistenzsysteme bis hin zum autonomen Fahren – das werden in Zukunft die Betätigungsfelder der Fahrlehrer sein. „Die Umbrüche werden nicht von heute auf morgen kommen, aber man muss mit der Zeit gehen. In jedem Mittelklasseauto stecken schon heute unglaublich viele komplexe Assistenzsysteme, die keiner nutzt, weil sie keiner bedienen kann“, sagt Quentin und definiert zugleich das neue Rollenverständnis der Fahrlehrer: „Künftige Fahrlehrer müssen all diese Entwicklungen verstehen und erklären. Möglicherweise wird der Begriff Fahrlehrer dann gar nicht mehr so passend sein. Irgendwann sprechen wir vielleicht vom Mobilitätscoach oder dem Mobilitätsberater.“

Bis dahin sieht der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrer den Berufszweig gut aufgestellt und fit für die Zukunft. Anlässlich des 7. Deutschen Fahrlehrerkongresses im November 2018 lobte er: „Wir haben eine top aufgestellte Fahrlehrerschaft erlebt. Wir brennen für unseren Job.“ Und Quentin sieht auch in der Digitalisierung eine Chance, den Beruf des Fahrlehrers bei aller Veränderung weiter hochqualitativ zu betreiben. Für die nahe Zukunft wünscht sich die Bundesvereinigung vor allem eins: mehr weibliche Fahrlehrer. „Frauen sind ausgesprochen prädestiniert für den Beruf, sie sind sehr erfolgreich als Fahrlehrerinnen. Wir freuen uns über jede Frau, die den Beruf ergreift“, sagt Gerhard von Bressendorf, als Vorgänger Dieter Quentins langjähriger Vorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände.

Anspruchsvolle Ausbildung

Ob Mann oder Frau, vor dem Einstieg in den Fahrlehrerberuf steht aber zunächst eine anspruchsvolle Ausbildung. Grundvoraussetzung ist ein Mindestalter von 21 Jahren und eine entsprechende körperliche wie geistige Eignung. Angehende Fahrerlehrer müssen über die Fahrerlaubnis verfügen, die sie ausbilden möchten und mindestens drei Jahre den Führerschein der Klasse B besitzen. Ferner muss die Ausbildung an einer anerkannten Ausbildungsstätte absolviert werden. Die Ausbildung umfasst einen theoretischen sowie einen praktischen Teil und dauert für die Klasse BE rund zwölf Monate. Die Fahrlehrererlaubnis für die Klassen A, CE und DE erfolgen dann im Rahmen ein- oder zweimonatiger Ergänzungslehrgänge.

Pädagogisches Geschick

Neben fachlichen Qualifikationen sollten Anwärter für den Fahrlehrerberuf natürlich der deutschen Sprache mächtig sein, aber auch gewisse „Soft Skills“ mitbringen. So ist etwas pädagogisches Geschick hilfreich. Geduld, Einfühlungsvermögen und ein verständnisvoller Umgang mit zumeist jungen Menschen sind in der täglichen Arbeit gefragt. pee