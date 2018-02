Fahrverbot: Drohen Dieselfahrern hohe Wertverluste?

Die Schadstoffbelastung ist in vielen deutschen Großstädten zu hoch - deshalb entscheidet das Bundesverwaltungsgericht heute über ein Diesel-Fahrverbot.

Seit dem Vormittag wird im Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über ein mögliches Diesel-Fahrverbot in den Städten diskutiert. Denn in vielen Großstädten wie Stuttgart und Köln überschreitet die Stickoxidbelastung die von der EU festgelegten Grenzwerte.

Laut Umweltbundesamt ist daran zu 60 Prozent der Verkehr Schuld - und dieser Anteil wird wiederum zu 72,5 Prozent von Diesel-Abgasen ausgemacht. In knapp 70 Städten in Deutschland ist die NOx-Belastung höher als erlaubt.

Bundesverwaltungsgericht: Kommt heute das Diesel-Fahrverbot?

Zunächst einmal entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber, ob die Rechtsgrundlage für ein Diesel-Fahrverbot gegeben ist. Das heißt: Es soll geprüft werden, ob Städte ohne eine bundesweit einheitliche Regelung überhaupt Diesel-Verbote aussprechen können. Im speziellen geht es dabei erst einmal um die Städte Stuttgart und Düsseldorf. So hat beispielsweise Stuttgart einen Luftreinhalteplan vorgelegt, indem Fahrverbote als "effektive Maßnahme" genannt wurden.

Sollten Fahrverbote in diesen Städten als zulässig erklärt werden, könnte dies auch Auswirkungen auf andere deutsche Städte haben, die unter der NOx-Belastung leiden.

Hier erfahren Sie noch mehr Details zur Stickoxidbelastung in den Städten. Auch in München werden die Grenzwerte regelmäßig überschritten: Auf tz.de erfahren Sie, ob Diesel-Fahrverbote in Bayerns Landeshauptstadt möglich sind.

Wie könnte sich ein Fahrverbot auf Dieselfahrer auswirken?

Noch immer fahren Millionen Autobesitzer einen Diesel. Diese hätten dann mit einem enormen Wertverlust ihrer Fahrzeuge zu rechnen. Das zeigt bereits in einer Auswertung von Tarifexperten von Verivox: So hätten die Preise der Diesel-Modelle im vierten Quartal 2017 stagniert, während Benziner um 4,3 Prozent teurer waren als im Vorjahr.

"Es gibt noch keinen Preisverfall", sagt Christian Schiele, Leiter des Bereiches Auto bei Verivox. "Die stagnierenden Preise für gebrauchte Dieselfahrzeuge zeigen aber, dass einige Käufer vorsichtiger geworden sind." Zum Vergleich: 2016 war der Preisanstieg bei Benzin- (plus 5,4 Prozent) und Dieselmodellen (plus 5,8 Prozent) noch ähnlich.

Auch interessant: Forscher hat simple Lösung für das Dieselabgas-Problem.

Auch bei den Neuzulassungen zeigt sich die Zurückhaltung der Käufer gegenüber dem Diesel. Im vierten Quartal 2016 waren noch 45 Prozent aller neu zugelassenen PKW Diesel - 2017 lag der Wert im selben Quartal nur noch bei 36 Prozent.

Sie wollen Ihren alten Diesel noch schnell umtauschen? Diese Autohersteller bieten noch Prämien an.

Von Franziska Kaindl