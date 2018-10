Fahrverbote in Deutschland: In diesen Städten dürfen Diesel nicht mehr fahren

In Hamburg gilt bereits ein Fahrverbot und in vielen deutschen Städten droht 2019 der Ausschluss von Dieselfahrzeugen.

Immer mehr deutschen Städten drohen Fahrverbote. Hamburg hat bereits auf einigen Straßen Diesel ausgesperrt. Wir zeigen Ihnen, wo Autos bald nicht mehr fahren dürfen.

Die Liste der Städte mit Fahrverboten für Diesel und alte Benziner wird immer länger. Neuestes Mitglied ist die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz. Dort drohen ab 1. September 2019 Fahrverbote, wenn die Luft in den ersten sechs Monaten des nächsten Jahres nicht besser wird. Aber wo gelten bereits Verbote und wo drohen welche? Wir verschaffen Ihnen einen Überblick.

Fahrverbot in Hamburg

Das erste Fahrverbot in Deutschland ist in Hamburg aktiv. Dort sind seit 1. Juni 2018 zwei Straßenabschnitte im Stadtteil Altona-Nord für alle Dieselautos, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen, gesperrt.

Betroffen ist eine 580 Meter lange Strecke auf der Max-Brauer-Allee. Zudem gilt ein Fahrverbot für Lkw auf 1,6 Kilometern der Stresemannstraße. Die Straße gilt als wichtige Ost-West-Verbindung in Hamburg auf der vor allem Schwerlastverkehr unterwegs ist.

Die Fahrverbote gelten allerdings nicht für die Anwohner der Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße. Außerdem dürfen Kunden der anliegenden Geschäfte und Praxen mit älteren Diesel-Fahrzeugen in die Verbotszone fahren. Ebenfalls ausgenommen sind Müllwagen, Lieferfahrzeuge, Linienbusse und Taxis.

Diese Strafen drohen in Hamburg

Wer in Hamburg trotz Verbot die betroffenen Straßen befährt, muss mit einem Verwarn- bzw. Bußgeld von 20 Euro für Pkw und 75 Euro für Lkw rechnen. Kontrollen führt die Polizei in Stichproben durch und kontrolliert dabei die Fahrzeugpapiere.

Fahrverbot in Stuttgart

In Stuttgart tritt ab 1. Januar 2019 ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit den Abgasnormen Euro 1 bis 4 in Kraft. Im Gegensatz zu Hamburg ist allerdings das gesamte Stadtgebiet betroffen. Sollte die Luftqualität dadurch nicht verbessert werden, besteht die Möglichkeit, dass auch Diesel mit Euro 5 ab 2020 nicht mehr einfahren dürfen.

Es gibt allerdings Ausnahmen: Wer seinen Euro-5-Diesel nachrüstet, soll für zwei Jahre von möglichen Fahrverboten nicht betroffen sein. Für Anwohner soll eine Übergangsfrist bis zum 1. April 2019 gelten. Ebenfalls ausgenommen sind der Lieferverkehr, Handwerker sowie Menschen im Schichtdienst, Pflegedienste und Kleinstbetriebe. Ein Verstoß gegen das Fahrverbot soll 80 Euro kosten

Fahrverbot in Frankfurt

Ab Februar 2019 muss Frankfurt ein Fahrverbot für Diesel einführen. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden. Ob das Verbot die ganze Stadt oder nur einzelne Gebiete betrifft, ist noch nicht geklärt. Fest steht allerdings, dass vom Fahrverbot Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 und älter betroffen sind sowie Benziner der Norm Euro 1 und 2. Ab September 2019 fallen auch Euro-5-Diesel unter das Fahrverbot.

Fahrverbot in Berlin

Auch Berliner Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Spätestens ab Juni 2019 drohen Diesel-Fahrzeugen bis zu Abgasnorm Euro 5 Einschränkungen in der Innenstadt. Betroffen sind elf Abschnitte auf den acht Straßen Leipziger Straße, Reinhardstraße, Friedrichstraße, Brückenstraße, Kapweg, Alt-Moabit, Stromstraße und Leonorenstraße. Weitere 120 Straßenabschnitte könnten noch dazu kommen.

Fahrverbot Mainz

Erst kürzlich hat das Verwaltungsgericht in Mainz die Stadt aufgefordert, Fahrverbote als Maßnahme zur Luftverbesserung bis April 2019 aufzunehmen. Sollte sich die Luft in den ersten sechs Monaten des nächsten Jahres nicht verbessern, müssen ab September 2019 Fahrverbote in Mainz eingeführt werden. Das Ausmaß ist noch nicht bekannt.

Fahrverbot in Aachen

Sollte es die Stadt Aachen bis Jahresende nicht schaffen, die Luft im Ort zu verbessern, tritt ab 1. Januar 2019 ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Kraft. Welche Fahrzeuge und Straßen betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

