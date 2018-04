6 Automythen entlarvt: Kann ein Spiegelei auf der Motorhaube gelingen?

Spiegeleier auf der Motorhaube braten oder die Heizung aufdrehen, um den Motor zu kühlen: Mythen rund ums Auto gibt es viele, aber welche stimmen? Finden Sie es heraus.

Wenn es ums Auto geht, blüht die Fantasie vieler Menschen auf. Aus Filmen kennt man unter anderem den Mythos, dass auf einer heißen Motorhaube Spiegeleier gebraten werden können. Auch oft in der Gerüchteküche: dickeres Motoröl im Sommer. Aber was steckt wirklich hinter den ganzen Mythen und Gerüchten?

Spiegeleier auf der Motorhaube

Im Sommer heizt sich das Auto innen und außen richtig auf, aber wird die Motorhaube wirklich so heiß, dass sich ein Spiegelei zubereiten lässt? Die traurige Antwort: nein. Wie das News-Portal The Sun berichtet, hätten Experimente bei Lufttemperaturen von 35 Grad gezeigt, dass sich das Ei nicht verfestigt und kein schönes Spiegelei dabei herauskommt. Das funktioniert höchstens in Gegenden wie dem Death Valley in Kalifornien.

Heizung an, um den Motor zu kühlen?

Mythos Nummer Zwei: Wenn der Motor heiß läuft, einfach die Heizung einschalten. Das funktioniert laut Sun tatsächlich. Die ausgestrahlte Hitze des Motors wird dabei in den Innenraum geführt und der Motor kühlt herunter. Einziges Problem: Es wird viel zu warm im Auto. Also eher nichts für heiße Sommertage.

Dickeres Motoröl im Sommer?

Braucht man im Sommer wirklich dickeres Öl für den Motor? Dieser Mythos gehört der Vergangenheit an. Moderne Motoröle funktionieren heutzutage in allen Temperaturbereichen. Außerdem sollte nur Öl verwendet werden, das im Handbuch Ihres Autos aufgelistet ist.

Normales Wasser in den Kühler?

Früher war es Gang und Gebe normales Wasser in den Sommermonaten in den Kühler zu kippen. Davon sollten Sie aber absehen. Moderne Kühlflüssigkeiten haben Antikorrosionslösungen beigemengt und helfen dem Kühlsystem.

Mehr Reifenabnutzung bei heißem Wetter?

Dieser Mythos stimmt. Wenn die Temperaturen steigen und sich der Asphalt aufheizt, können sich die Reifen schneller abnutzen und im schlimmsten Falle platzen.

Benzin an heißen Tagen besser morgens kaufen?

Bei hohen Temperaturen dehnt sich Benzin aus, also passt an heißen Tagen theoretisch weniger Benzin in den Tank. Da der Kraftstoff an Tankstellen in der Regel in unterirdischen Tanks gelagert wird, bleibt die Dichte von Benzin gleich – egal, ob an heißen oder kalten Tage. Allerdings sollten Sie an heißen Tagen den Tank nicht bis zum Rand füllen.

