Felgen lackieren: So sehen Ihre Reifen wie neu aus

Entweder die Farbe blättert ab oder Kratzer verunstalten den Lack - irgendwann könnte jede Autofelge eine neue Lackierung gebrauchen. So gelingt es Ihnen.

Die Felgen von einem Profi lackieren zu lassen, ist oft die sichere Variante, um die Optik der Reifen aufzuhübschen - denn die Experten wissen, was sie tun und erledigen die Arbeit meist recht schnell.

Allerdings hat die Leistung auch ihren Preis: Für einen kompletten Satz Felgen müssen Sie in der Regel mindestens 150 Euro locker machen. Deshalb überlegen viele Autobesitzer, sich der Sache einfach selbst anzunehmen und die Felgen neu zu lackieren. Wir erklären Ihnen, wie Sie dann am besten vorgehen.

Felgen lackieren: So bereiten Sie sich vor

Bevor Sie sich Gedanken über die eigentliche Lackierarbeit machen, sollten Sie einige Dinge beachten: Zum einen brauchen Sie eine Arbeitsumgebung, die Ihnen viel Platz bietet und genügend Licht zulässt. Ansonsten haben Sie später beim Lackieren Probleme, wenn es zu dunkel ist. Zudem sollten Sie den Ort vorher gut reinigen, damit die Felgen nicht dreckig werden oder zu schnell verstauben.

Anschließend müssen Sie sich ein paar Hilfsmittel anschaffen und eine gewisse Vorarbeit leisten. Folgende Materialien und Werkzeuge sind laut Autoscout24 nötig:

Staubschutzmaske

Felgenlack

Klarlack

Aluminium-Grundierung

Schleifpapiere mit verschiedenen Körnungen (220, 400, 600, 800)

Nitroverdünnung oder Silikonentfernen

Damit die Reifen während des Lackierens nicht versehentlich Farbe abbekommen, sollten Sie sie sauber abkleben. Danach reinigen Sie die Felge gründlich und nutzen das Schleifpapier, um kleine Schäden wie Kratzer aus der Oberfläche zu entfernen. Dabei beginnen Sie mit einem gröberen Schleifpapier - zum Beispiel eine Körnung von 220 - und arbeiten sich langsam zum feinsten Papier (800) vor. Sind Kratzer oder Einkerbungen tiefer als zwei Millimeter sollte jedoch eine Werkstatt aufgesucht werden - die anschließende Lackierarbeit können Sie trotzdem noch selbst erledigen.

Nach dem Schleifen wird die Oberfläche nochmal mit einer handelsüblichen Nitroverdünnung oder einem Silikonentferner gereinigt. Danach geht es endlich ans Lackieren.

So lackieren Sie Ihre Felgen

Zunächst nehmen Sie die Grundierung in die Hand. Diese erhalten Sie in jedem Baumarkt - dort bekommen Sie auch Tipps zur richtigen Verwendung. Tragen Sie sie gleichmäßig auf den Reifen auf, damit die komplette Oberfläche bedeckt ist. Anschließend kommt der Felgenlack ins Spiel, den Sie am besten mit einer Lackierpistole auf dem Material verteilen.

Bleiben Sie beim Sprühen immer in einer gleichmäßigen Bewegung damit keine "Farbnasen" entstehen und legen Sie mehrere Lackschichten übereinander. Anschließend wird das Ganze mit dem Klarlack versiegelt.

Diese Vorgehensweise funktioniert sowohl bei Stahl- als auch Alufelgen. Falls Ihre Felgen mit Chrom überzogen sind, sollten Sie sich vor dem Lackieren einen Rat vom Experten einholen. Denn die Oberflächenversiegelung erschwert den Prozess.

Von Franziska Kaindl