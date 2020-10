Unglaubliche Bilder: Ferrari geht in Flammen auf - Sachschaden wird auf immense Summe geschätzt

Schlimmer Anblick für Auto-Liebhaber

+ © Matthias Hiekel/dpa/picture alliance Ein Ferrari ist am 3. Oktober 2020 in der Nähe von Lauf an der Pegnitz in Flammen aufgegangen (Symbolbild). © Matthias Hiekel/dpa/picture alliance

In der Nähe von Nürnberg musste sich ein Ferrari-Fahrer am Wochenende von seinem Wagen verabschieden: Fotos zeigen, wie die Karosse vollkommen in Flammen steht.