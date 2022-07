Ferrari LaFerrari: Prototypen kommen unter den Hammer

Dieser Prototyp des Ferrari LaFerrai wird im August in Monterey versteigert. © Mecum Auctions

Ferrari hat drei Prototypen des LaFerrari aufbewahrt, statt sie zu verschrotten. Diese kommen im August in den USA unter den Hammer.

Auf dem Weg zur Serienreife durchlaufen Autos in der Entwicklung verschiedenste Phase. Zu Testzwecken bauen die Hersteller immer wieder neue Prototypen, die anschließend leider verschrottet werden. Doch manchem Entwicklungsfahrzeug bleibt dieses Schicksal erspart, wie zum Beispiel drei Fahrzeugen, die während der Entwicklung des Ferrari LaFerrari gebaut wurden. Diese werden von Mecum Auctions Mitte August in Moneterey versteigert.

24auto.de weiß, was Ferrari mit den Prototypen getestet hat.

Warum Ferrari die drei Prototypen nicht verschrottet hat, ist nicht bekannt. Das Portal Carbuzz vermutet jedoch, dass es damit zu tun hat, dass der LaFerrari ein Wendepunkt in der langen Geschichte des italienischen Sportwagenbauers ist. Immerhin handelt es sich um das erste Fahrzeug mit einem Hybridantrieb.