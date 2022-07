Ferrari von Michael Schumacher wird versteigert – so viel soll er bringen

Von: Marcus Efler

Sieger-Auto: Der Ferrari F300 von 1998. © RM Sotheby‘s

Formel-1-Fans aufgepasst: Wer ein paar Millionen Dollar übrig hat, hat Chancen auf Schumis Ferrari F300. Hier ist er zu ersteigern.

Michael Schumacher (53) und Ferrari gehören seit Mitte der 90er Jahre untrennbar zusammen. Fünf seiner sieben Fahrer-WM-Titel in der Formel 1 errang Schumacher in einem Ferrari. 1998, in Schumis dritten Jahr mit den „Roten“, war es allerdings noch nicht soweit – trotz sechs Saisonsiegen in einem F300. Genau dieser Ferrari von Michael Schumacher steht nun zur Versteigerung, wie 24auto.de berichtet.

Das Auktionshaus RM Sotheby‘s erwartet für das Fahrzeug im Originalzustand einen Versteigerungserlös zwischen sechs und acht Millionen Dollar. Ob sich die Vize-Weltmeisterschaft, die besagter Bolide in der Fahrerwertung einfuhr, wertsteigernd auswirkt, ist indes offen. Michael Schumacher selbst hatte einst erklärt, entscheidend sei allein der Titel – dahinter gehe es nur noch um die „Goldene Ananas“.