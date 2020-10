Ferrari Testarossa 17 Jahre ungefahren am Straßenrand - jetzt wird er komplett restauriert

Ein Ferrari Testarossa stand verwahrlost und ungefahren 17 Jahre lang am Straßenrand. Ein Restaurator hat sich der Aufgabe angenommen, ihn wieder fit zu machen.

Ein Ferrari Testarossa stand 17 Jahre unberührt am Straßenrand.

Ein YouTuber und Ferrari-Restaurator hat diesen ausfindig gemacht.

Der Kult-Sportwagen ist zwar stark mitgenommen, aber größtenteils in gutem Zustand.

Wer sich selbst einen Ferrari*-Besitzer nennen kann, ist ein sehr glücklicher Autofahrer, möchte man meinen. Doch der Besitzer eines Testarossa in Puerto Rico ließ sein Exemplar 17 Jahre lang ohne sich von der Stelle zu bewegen am Straßenrand - der Meilenzähler zeigte lediglich 15.000 Meilen an. Doch der Grund dafür war wohl nicht, dass dem Besitzer sein Ferrari zu schade zum Fahren war und er Angst vor Kratzern im Lack oder sonstigen Schäden hatte. Denn er war in völlig verwahrlostem Zustand und ohne jegliche Pflege 17 Jahre lang Wind und Wetter ausgesetzt - bis ihn ein Restaurator nun ausfindig gemacht hat.

Verwahrloster Ferrari Testarossa: Restauration ist im Gange

Der verwahrloste Testarossa hat das Interesse vieler Ferrari-Sammler geweckt. Gekauft hat ihn schließlich jemand, der selbst in Puerto Rico lebt. Das Auto musste daher nicht umständlich in ein anderes Land verschifft werden. Der Käufer Leonardo ist selbst ein Auto-Enthusiast, der gemeinsam mit seinem Bruder stets auf der Suche nach seltenen Modellen ist. Seit langem seien sie auf der Suche nach einem Ferrari Testarossa gewesen, erklärt er in einem Video auf dem Kanal von Youtuber „Ratarossa“. Seit einem Monat werkeln Leonardo, sein Bruder und sein Vater nun an dem Wagen. Sie haben sich selbst das Ziel gesetzt, die Restauration in insgesamt drei Monaten abzuschließen. Die ersten Videos zeigen, dass sie auf einem guten Weg sind, den Testarossa wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen:

Ferrari Testarossa: 17 Jahre lang nicht mehr gefahren

Artikel vom 23. Juli 2020: Der YouTuber und Ferrari-Enthusiast Scott Chivers - alias „Ratarossa“ - hat bereits mehrere Modelle des italienischen Autoherstellers wieder fit gemacht. Jetzt hat er mit dem Testarossa einen weiteren verlassenen Ferrari-Klassiker gefunden, dem er seinen früheren Glanz zurückgeben möchte. Wie die Seite Motor1 berichtet, machten ihn die Betreiber der Seite „Abandoned Cars Puerto Rico“ auf das Auto aufmerksam. Der Testarossa befand sich auf dem karibischen Inselstaat und vegetierte dort jahrelang vor sich hin. Nachdem Chivers den Besitzer ausfindig machte und Kontakt aufnahm, erklärte dieser sich tatsächlich bereit, das Auto zu verkaufen.

Auch irre: Ferrari unglaubliche 26 Jahre unter Wasser - jetzt wird er restauriert

Auf den ersten Blick sah das Auto zwar mitgenommen aus, schien aber nicht vollständig schrottreif zu sein. Der Testarossa brauche zwar etwas Arbeit, aber alle Teile waren vorhanden und an ihrem Platz. Angesichts des katastrophalen Zustands der Karosserie bestand die größte Aufgabe darin, den gesamten Wagen neu zu lackieren. Glücklicherweise schienen alle Karosserieteile gerade zu sein und wiesen keine Dellen auf. Im Innenraum sah es jedoch weniger gut aus. Die Hitze und das Sonnenlicht machten den Sitzen und Armaturen zu schaffen. Daher muss fast alles komplett ersetzt werden.

Lesen Sie auch: Lamborghini im Wert von 200.000 Euro: Fahrer verursacht kurz nach Kauf Totalschaden.

Ferrari Testarossa: Ein Käufer wurde bereits gefunden

Abgesehen vom äußeren Zustand des Autos war die faszinierendste Entdeckung, dass der Motor nach all den Jahren noch immer ansprang. Der Besitzer erklärte sich bereit, den Testarossa für 30.000 US-Dollar zu verkaufen. Da allein die Einzelteile sehr teuer sind, ließe sich mit dem Sportwagen ein anständiger Gewinn nur durch den Verkauf der Teile machen. Doch Ferrari-Freund Chivers ist selbst nicht interessiert, weil die Transportkosten ins Vereinigte Königreich für ihn zu hoch sein. Er bot allerdings demjenigen seine Hilfe an, der das Fahrzeug selbst erwerben möchte.

Laut dem offiziellen YouTube-Kanal von „Ratarossa“ hat sich tatsächlich ein Käufer gefunden. Außerdem kündigte er ein Video von der Restauration des Testarossa an.

Einen spektakulären Fund machte auch ein Mann aus Blaubeuren. Nur wusste er 30 Jahre nichts davon.

Auch interessant: Diesen Oldtimer wollen die Besitzer unbedingt loswerden.