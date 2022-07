Finale Fassung des Solarautos Sion vorgestellt

Teilen

Soll ab Mitte nächsten Jahres produziert werden: Das Elektroauto Sion von Sono Motors, das mit Hilfe von Solarzellen auch eigenen Strom für Extra-Reichweite produzieren kann. © Martin Meiners/Sono Motors/dpa-tmn

Bislang gab es nur verschiedene Prototypen des Solarzellenautos Sion mit eher rudimentärem Design. Doch ein Jahr vor dem Start der Serienproduktion hat Sono Motors jetzt das finale Design gezeigt.

München - Sono Motors hat das finale Design des elektrischen Kompaktwagens Sion vorgestellt. Die Produktion soll laut Hersteller in der zweiten Jahreshälfte 2023 starten. Das kompakte E-Auto hat 456 Solarzellen auf der Karosserie. Es soll rund 30.000 Euro kosten, teilte das Unternehmen zur Premiere in München mit.

Aufgefrischtes Design und Moos hinter Glas

Es grenzt sich so auch ab vom niederländischen Lightyear Zero, der zum Jahreswechsel die Solartechnik in Serie bringen will, dabei aber rund 300.000 Euro kosten soll. Auf dem Weg zur Serienfreigabe hat Sono das Design noch einmal etwas geglättet, neue Scheinwerfer und Rückleuchten ausgewählt und den Innenraum aufgeräumt.

Allerdings bleibt es als gut sichtbares Zeichen der grünen Orientierung bei dem Moosdekor hinter Glas im Armaturenbrett. Das behandelte Moos soll laut Hersteller für ein gutes Raumklima sorgen. Es ist demnach einem handelsüblichen Luftfilter nachgeschaltet und sollte zum gleichen Zeitpunkt wie dieser ausgetauscht werden.

Reichweite von über 300 Kilometern plus Sonnenenergie

Der Sion fährt mit einem 120 kW/163 PS starken Motor und erreicht maximal 140 km/h. Die Batterie hat eine Kapazität von 54 kWh und soll eine Reichweite von 305 Kilometern ermöglichen. Damit die Kunden noch weiter kommen, liefern die Solarzellen laut Sono Motors Strom für durchschnittlich 112 und bestenfalls 245 Kilometer pro Woche. dpa