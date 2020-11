Der schnellste Kleinwagen der Welt? Ford Focus mit 703 km/h geblitzt

Eine Autofahrerin in Italien hat es geschafft, mit 703 km/h geblitzt zu werden. Sie fährt allerdings keinen Supersportwagen, sondern lediglich einen Ford Focus. Wie ist das möglich?

Eine Geschwindigkeit von 700 km/h sind für Flugzeuge nicht ungewöhnlich – für Autos allerdings schon. Selbst für einen Ferrari* oder einen Lamborghini* wäre das eine unglaubliche Leistung. In Italien hat es eine Frau mit ihrem Ford Focus geschafft, mit einem Tempo von sage und schreibe 703 km/h geblitzt zu werden. Aber wie ist das mit einem Kleinwagen überhaupt möglich? Handelt es sich bei dem Focus um ein Tuner-Auto mit eingebautem Nitro-Turbo oder dergleichen?

Ford Focus fuhr laut Bußgeldbescheid 633 km/h zu schnell

Der Vorfall ereignete sich in der italienischen Provinz Ancona, wie das Auto-Portal „Autopassionati“ berichtet (via RND). Die Fahrerin des Ford Focus durchfuhr eine Straße, in der maximal 70 km/h erlaubt waren. Laut dem Bußgeldbescheid, den sie erhielt, fuhr sie jedoch 633 km/h zu schnell. Die Behörden hinterfragten allerdings nicht, wie es überhaupt möglich ist, dass ein Fahrzeug wie ein Ford Focus diese Geschwindigkeit erreichen kann. Sie stellten der Besitzerin daher den Bußgeldbescheid in Höhe von 850 Euro ohne Weiteres aus. Zuzüglich wurden ihr zehn Strafpunkte vom Verkehrs-Punktekonto abgezogen.

Ford Focus mit 703 km/h geblitzt: Ursache war ein fehlerhaftes Messgerät

Doch wie man sich hätte denken können, handelt es sich bei dem Auto nicht um den schnellsten Ford Focus der Welt. Stattdessen sind die 703 km/h, mit denen die Autofahrerin geblitzt wurde, auf eine Fehlfunktion des Blitzgerätes zurückzuführen. Wie „Autopassionati“ schreibt, hätte dies den Behörden jedoch auffallen müssen, weshalb die Besitzerin des Ford Focus auf eine Annulierung des Bußgeldes und der Strafpunkte hoffen könne.

Das Portal berichtet des Weiteren, dass die Frau sich an den ehemaligen Stadtradt Giovanni Strologo gewandt habe. Er setze sich nämlich seit Jahren gegen veraltete Messgeräte ein, die in Italien noch im Einsatz sind. Strologo empfahl ihr demnach, sich nicht mit einer Annulierung zufrieden zu geben, sondern stattdessen sogar eine Entschädigung zu verlangen. (ök)

