Ford S-Max Hybrid im Test: Darum ist der klassische Van die bessere Alternative zum SUV

Platz satt – trotzdem flott

+ © Thomas Starck/Ford Kann auch flott: Der Ford S-Max FHEV. © Thomas Starck/Ford

Es muss nicht immer ein SUV sein: Vor allem beim Platz bietet ein klassischer Van wie der Ford S-Max deutlich mehr. Den gibt es jetzt auch mit Hybrid-Antrieb.

Köln – Bye bye, Vans. Die Raumschiffe werden selten auf unseren Straßen. Warum eigentlich? Weil man nicht ganz so hoch sitzt wie in einem Crossover? Weil die Optik nicht ganz so hip ist? Im Gegenzug bieten klassische Familienkreuzer wie der Ford S-Max aber jede Menge Vorteile. Das geht schon beim Einstieg los, die nicht zur Kletterpartie mutiert, und hinten per Schiebetür ebenfalls ganz locker abläuft. Also rein in den Ford S-Max, der jetzt mit einem Vollhybrid-System ausgestattet ist. Der Antriebsstrang besteht aus einem 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, der im spritsparenden Atkinson-Zyklus werkelt. Dazu kommt ein Elektromotor, der seine Energie aus einem Akku mit 1,1 Kilowattstunden bezieht. Obwohl kein Plug-in, der an der Steckdose geladen werden kann, erlaubt der Van für kurze Strecken sogar das pure Stromern.

Komplettiert wird die Antriebseinheit durch ein stufenloses CVT-Getriebe. Dieses Prinzip ist nicht unbedingt bekannt für sportlich knackige Fahrstufenwechsel, das konzeptbedingte kontinuierliche Anpassen der Getriebeübersetzung führt zu dem oft erwähnten akustischen „Kaugummi-Effekt“. Dem wirkt Ford bei seinem selbst entwickelten Getriebe mit künstlich gesetzten Schaltpunkten entgegen, das Fahren wirkt dank der gewohnten Geräuschkulisse dementsprechend geschmeidig. Die Elektrounterstützung hilft beim Beschleunigen, das entspannte Gleiten passt wirklich gut zum S-Max FHEV: geht man vom Gas, „segelt“ der 4,80 Meter lange Van mit abgeschaltetem Motor. Den kompletten Fahrbericht des Ford S-Max Hybrid lesen Sie aud 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA