Forscher sagt voraus: In acht Jahren ist Schluss mit Verbrennungsmotoren

Diese Prognose eines Forschers wird Fans des Verbrennungsmotors nicht gefallen - seiner Meinung nach hat dieser in nicht mal zehn Jahren endgültig ausgedient.

Nach dem Diesel-Skandal und -Urteil drohen vielen Autofahrern hohe Wertverluste ihrer Fahrzeuge - denn nun können Städte ihnen die Fahrt in die Innenstadt verbieten.

Doch laut einem Forscher kommt es noch dicker: Richard Randoll, Entwicklungsingenieur bei einem deutschen Autozulieferer, ist sich sicher, dass der Verbrennungsmotor schon in acht Jahren ausgedient hat und vom Elektroauto abgelöst wird.

Das Aus für den Verbrennungsmotor - in naher Zukunft

Seine These stellte Randoll bereits im letzten Jahr auf und wiederholte sie nun gegenüber der Bild am Sonntag. Autobauer gehen bisher davon aus, dass der Anteil an Verkäufen von E-Autos im Jahr 2025 bei 15 bis 20 Prozent liegt. Der Physiker hingegen errechnete bereits für 2022 einen Anteil von zehn Prozent, was Neuwagenkäufe betrifft. "Im Sommer 2026 ist der Technologiewandel abgeschlossen, dann wird es keine neuen Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselantrieb mehr geben", erklärt er dem Blatt.

Hier erfahren Sie, wie lange es wirklich dauert, um ein Elektroautos zu laden.

Doch wie kommt er auf diese konkrete Zeitangabe? In seiner Promotion wertete er die weltweiten Verkaufszahlen reiner Batterie-Elektrofahrzeuge aus. Mit seiner Rechnung beginnt Randoll im Jahr 2011 - damals ging der Nissan Leaf in Großserie. Seitdem habe sich die Anzahl batteriebetriebener Neuwagen alle 15 Monate verdoppelt. Anhand dieses exponentiellen Wachstums sagt er deshalb für 2026 das Ende für Benziner und Dieselfahrzeuge voraus - also schon in acht Jahren.

Video: Dieser E-Flitzer made in Germany kommt noch dieses Jahr

Verbrenner werden abgelöst - doch geht die Rechnung wirklich auf?

Seiner Meinung nach handelt es sich auch nicht um einen Zufall, dass sich die Verkaufszahlen alle 15 Monate verdoppeln. "Es gibt viele Beispiele aus der Vergangenheit, die zeigen, dass ein Technologiewandel ungefähr so lange dauert wie die Lebensdauer des alten Produkts", erklärt Randoll seine These. "Der Übergang von der Analog- zur Digitalkamera hat zehn Jahre gedauert, der Übergang vom Handy zum Smartphone vier Jahre. Beim Auto geht man von etwa 15 Jahren Lebensdauer aus. Auch bei dieser Rechnung kommt man also auf das Jahr 2026."

Auch das Wasserstoffauto will dem Stromer Konkurrenz machen - doch wie genau funktioniert es? Hier lesen Sie mehr.