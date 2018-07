Fortbewegung der Zukunft: Aston Martin stellt Flugtaxi vor

Die Luxusmarke Aston Martin hat diese Woche das "Volante Vision Concept" vorgestellt: das Modell ist ein autonomes, hybrid-elektrisches Fahrzeug - und es fliegt.

Das fliegende Auto der britischen Luxusmarke ist in Zusammenarbeit mit der Cranfield University, Cranfield Aerospace Solutions und Rolls-Royce entstanden und zielt darauf ab, luxuriöse Privattransporte in den Himmel zu bringen.

Volante Vision Concept: Neueste Technologien

Das Volante Vision Concept bietet Platz für drei Erwachsene und soll im städtischen Verkehr staufreie und luxuriöse Reisen ermöglichen. Die neuesten Fortschritte in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Elektrifizierung und autonome Technologien sollen in das Fahrzeug eingeflossen sein.

"Da die Bevölkerung in städtischen Gebieten weiter wächst, wird die Verkehrsstausituation in den Städten immer anspruchsvoller werden", so Andy Palmer, Präsident und CEO von Aston Martin. "Wir müssen nach alternativen Lösungen suchen, um Staus zu reduzieren, die Umweltverschmutzung zu verringern und die Mobilität zu verbessern."

Der Luftverkehr nehme eine entscheidende Rolle in der Zukunft des Transportwesens ein und "das Volante Vision Concept ist die ultimative Luxusmobilitätslösung", wie es von Seiten des Unternehmens heißt. Das Zukunftsauto soll es ermöglichen, durch weniger Stau schneller in der Arbeit zu sein, was zur Folge hat, dass Mitarbeiter weiter weg von ihrem Arbeitsplatz leben könnten.

"Die Einführung autonomer und elektrischer Antriebstechnologien in neue Flugzeugdesigns ist unvermeidlich und herausfordernd", erklärte Paul Hutton, CEO von Cranfield Aerospace Solutions (CAeS).

Hier können Sie sich den Volante Vision Concept genauer ansehen

