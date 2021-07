Frau ist fassungslos, als sie sieht, dass Porsche Boxster total verschimmelt – und klagt an

Video auf TikTok

+ © TikTok (elizainlondon) Eliza ist fassungslos, als sie durch die Fenster des Porsche Boxster blickt und überall Schimmel entdeckt. © TikTok (elizainlondon)

Eine junge Frau ist in ihrer neuen, sehr noblen Nachbarschaft unterwegs. Da läuft sie an einem Porsche Boxster vorbei und kann nicht glauben, was sie darin sieht.

London – In vielen Städten Europas steigen die Mietpreise, allerdings auch die Anzahl derjenigen, die sich diese leisten können. Vor allem beliebte Metropolen wie London ziehen Geld magisch an. Dass dabei auch einige Mitmenschen darunter sind, die so viel davon haben, dass sie den „Bezug zur Realität“ verloren haben, stört eine TikTok-Userin namens Eliza. Denn sie hat jetzt etwas erlebt, dass sie fassungslos zurücklässt.

Weil die junge Frau so schockiert ist, filmt sie sich dabei, wie sie im strömenden Regen zu dem schwarzen Roadster geht. Dabei kündigt sie bereits den ekelerregenden Anblick an, der sich ihr durch die Fenster bietet. Im Auto ist nicht nur die Türinnenverkleidung, sondern auch Mittelkonsole sowie Schaltknauf und Handbremse komplett verschimmelt!

Wie man ein Auto nur so vergammeln lassen kann, fragt sich offenbar die junge Frau und ist entsetzt. Das Video selbst hat Eliza folgendermaßen ironisch betitelt: „Ich nehme Ihnen das gerne ab, wenn es zu viel Arbeit macht.“ Doch die TikTok-User sehen es teilweise etwas anders. Was sie über den verschimmelten Porsche Boxster auf TikTok kommentieren, dazu gibt es hier mehr.* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.