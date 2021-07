Frau fährt mit BMW ihres Exfreunds 49-mal über Rot – doch der Plan geht nach hinten los

Karma schlägt zurück

© Jens Büttner/dpa Eine rachsüchtige Exfreundin leiht sich das Auto ihres Verflossenen und zahlt es ihm heim. (Symbolbild)

Eine Frau wird von ihrem Freund für eine andere verlassen. Aus Wut will sie, dass er dafür bezahlt – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch am Ende fällt es auf sie zurück.

Shaoxing (China) – Diese Exfreundin sieht im wahrsten Sinne des Wortes rot: Dadurch lässt sie sich zu einer Aktion hinreißen, die jetzt weltweit für Schlagzeilen sorgt. Allerdings mit weitreichenden Folgen. Die Dame ist inzwischen in Zheijiang, einer Provinz im Osten Chinas, verhaftet worden. Und alles nur, weil sie ihrem Exfreund eins auswischen wollte.

Wie lokale Medien berichten, habe sich die Frau namens Lou den Audi ihres Exfreundes geschnappt und damit in Begleitung eines Bekannten eine Spritztour unternommen. Dabei hat sie es allerdings richtig krachen lassen: Insgesamt 49-mal soll die wütende Chinesin mit dem Wagen über Rot gefahren sein, bis sie von der Polizei angehalten worden ist.

Als Grund gibt das Blatt an, dass Lou sich an ihrem Ex-Partner rächen wollte, weil er sie für eine andere Frau verlassen hat. Nachdem sie und ihr Komplize gefasst und von der Polizei verhört worden sind, ist jetzt mehr über das Motiv bekannt: Die Dame sei auf die Idee zu der kuriosen Aktion gekommen, damit ihr Exfreund am Ende für die Missachtung der Verkehrsregeln aufkommen muss und sämtliche Strafzettel kassiert. Die komplette Geschichte lesen Sie auf 24auto.de. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.