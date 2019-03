Frau verkauft magisches Nummernschild für irrsinnige 174.000 Euro

In Deutschland sind personalisierte Nummernschilder deutlich teurer als in Großbritannien.

Für manche Kennzeichenkombinationen sind Autofahrer bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen. Jetzt steht ein besonderes Nummernschild zum Verkauf.

Während in Deutschland personalisierte Kennzeichen in sehr begrenztem Umfang verfügbar sind, können Briten deutlich freier in der Gestaltung ihres Nummernschildes agieren. Dies führt zu sehr speziellen und zum Teil sehr teuren Kombinationen.

Ein zauberhaftes Kennzeichen für 174.000 Euro

So auch das Kennzeichen "MAG1C" des verstorbenen britischen Zauberkünstlers Paul Daniels. Seine Frau und ehemalige Assistentin Debbie McGee verkauft das Nummernschild nun laut dem Nachrichten-Portal Daily Mail für umgerechnet 174.000 Euro (150.000 britische Pfund).

Kurz nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2016 hätte ein Interessent rund 140.000 Euro für das "MAG1C"-Kennzeichen geboten. Damals wollte sich die Witwe davon aber nicht trennen. Potentielle Käufer gibt es aber immer noch.

Daniels habe das besondere Kennzeichen jahrelang gesucht, ehe er den Besitzer ausfindig machen konnte, berichtet DailyMail weiter. Demnach habe der Zauberkünstler das Nummernschild von einem Ferrari-Fahrer abgekauft. Wie viel er dafür gezahlt hat, ist nicht bekannt.

Video: Auto öffne dich - Nummernschild-Tresor für Autoschlüssel

Lesen Sie auch: Diese Bedeutung hat das Y-Kennzeichen auf Bundeswehr-Fahrzeugen wirklich.

Kostbare Kennzeichen in Großbritannien unterwegs

Erst im Februar wurden in Großbritannien besondere Kennzeichenkombinationen versteigert. Unter anderem erzielte das Nummernschild "31 0" einen Preis von rund 30.000 Euro. Für das Nummernschild "1 ASN" zahlte ein Autobesitzer immerhin noch rund 28.500 Euro.

Eines der teuersten Kennzeichen ist ebenfalls in England registriert. Dabei handelt es sich um die Kombination "F1" und dafür würden manche Autofahrer richtig Kohle hinblättern. So soll im Dezember 2018 ein Autonarr rund elf Millionen Euro dafür geboten haben. Der aktuelle Besitzer wollte sich trotz des horrenden Angebots aber nicht davon trennen.

Ihre Meinung ist gefragt

Auch interessant: Emojis auf Nummernschildern - Jetzt wird's bunt auf Kennzeichen.

anb